Anmat prohibió la venta y uso de una conocida pomada boliviana "milagrosa" utilizada para múltiples dolencias

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la distribución y la comercialización en todo el territorio nacional de la reconocida pomada mentolada Mentisan, de industria boliviana, utilizada popularmente para el alivio de múltiples dolencias.

La medida fue oficializada a través de la Disposición 128/2026, publicada en el Boletín Oficial, donde el organismo informó que la Dirección de Gestión de Información Técnica no encontró antecedentes de inscripción del producto en el Registro de Especialidades Medicinales (REM).

Según detalló la ANMAT, Mentisan es promocionado como un ungüento para tratar resfríos, catarros, irritaciones de la piel, heridas leves, contusiones, cortaduras, picaduras de insectos, labios agrietados, además de su uso como inhalante y analgésico para dolores reumáticos, neurálgicos y cefaleas.

Sin embargo, el organismo advirtió que se trata de un medicamento sin registro sanitario, del cual se desconocen su procedencia y las condiciones de elaboración, lo que representa un riesgo potencial para la salud de quienes lo utilicen.

“Corresponde clasificarlo como un medicamento sin registro ante la autoridad sanitaria en la República Argentina, respecto del que se desconoce su procedencia y condiciones de elaboración”, señala el comunicado oficial.

Ante esta situación, el Servicio de Fiscalización de la Cadena de Distribución recomendó prohibir todas las presentaciones y lotes del producto hasta que obtenga las autorizaciones correspondientes, además de comunicar la medida a las autoridades sanitarias de todas las jurisdicciones. Finalmente, el titular de la ANMAT, Luis Eduardo Fontana, dispuso formalmente la prohibición del uso, distribución y comercialización del producto Mentisan en todo el país.