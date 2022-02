Ana Paula Rodríguez, Reina de Junín: “De niña soñaba con el cetro y la corona”

Ana Paula Rodríguez pudo cumplir, a los 20 años, el sueño que anheló desde muy pequeña: ser la Reina de la Vendimia de Junín, su tierra tan amada.

Después de una selección realizada entre 14 postulantes, esta estudiante de Psicopedagogía nacida el 24 de agosto de 2001 recibió la alegría de su vida durante un evento realizado a mediados de enero en el parque Dueño del Sol, cuando fue elegida por reunir todos los requisitos para representar a Mendoza el 5 de marzo próximo.

-¿Qué requisitos debiste cumplir?

-Tienen que ver con la persona y su cultura general más que por lo físico. Por ejemplo, conocer ampliamente los atractivos de nuestro lugar de origen, llevar al día nuestros estudios académicos, no estar embarazada, presentar un proyecto social.

-¿Soñabas con esto?

-De chica, cuando era mi cumpleaños solamente me interesaba recibir el cetro y la corona. Soñaba con ser reina, por eso la felicidad de representar a Junín es inmensa, inexplicable. Por eso ahora volvieron los recuerdos de mis vivencias de la infancia, cuando solía pasear junto a mi mamá vestida de soberana y conmoviendo a todo el mundo.

-¿Cómo está formada tu familia?

- Soy hija de Verónica, que es docente, y de Luis, quien falleció siete meses atrás, y tengo dos hermanas: Rocío, que estudia Bioquímica en San Luis, y Luisina, de 12 años, con quien mantengo un lazo muy fuerte; es mi debilidad. El Covid se llevó a mi papá, que era muy joven. Su muerte fue un golpe muy duro para toda la familia y siento que todo esto que estoy viviendo es un regalo para él. Mi papá era empleado del área social del municipio y en el período más estricto de la pandemia se ocupó de acercar asistencia, como ropa, abrigo y mercadería, a las zonas más vulnerables.

- ¿Ser elegida Reina de Junín te ayudó en este momento?

- Por supuesto, creo que esto que me pasa, tan lindo, me ayudó a sobrellevar el dolor y darle una alegría a mi familia, que se siempre me apoyó.

- ¿Sos arraigada a tus raíces?

- ¡Claro! Hemos vivido en Junín toda la vida y desde jardín hasta mis estudios universitarios los estoy desarrollando en mi ciudad, que tiene una gran oferta educativa. Mi mamá es directora de un colegio en Rivadavia y mi hermanita abanderada en su escuela, un verdadero orgullo.

Ana compartió sus recuerdos y sueños en medio de la producción para Los Andes. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

- ¿Qué recuerdo tenés de tu paso por las distintas escuelas?

- Los mejores, porque me han dejado amigas de toda la vida. Hice la primaria en el establecimiento más antiguo de la provincia, Manuel Blanco Encalada, y continué la secundaria en la técnica Ingeniero Antonio Marcelo Arboit. Actualmente curso la carrera de Psicopedagogía en la sede de la Universidad de Congreso en Junín.

- ¿En qué consiste tu proyecto social de cara a la elección?

- Está relacionado con las emociones y su importante incidencia en la aparición de enfermedades. Estudiar Psicopedagogía me ayudó a elaborar el proyecto, que además lo inicié debido al proceso que vivió mi papá. Es importante poder expresar lo que sentimos con palabras, dar a conocer nuestros sentimientos e interactuar con otras personas. La iniciativa contempla a la franja de adultos mayores, que, junto con la de los niños, fue la que más padeció las consecuencias del aislamiento y el encierro. Por eso promuevo ejercitación para la memoria y juegos como el ajedrez, el ahorcado y otros que ayudan a tener la mente en movimiento. El proyecto se denomina “La hora del juego”.

- ¿Cómo podés definir a Junín?

- Como un departamento hermoso, turístico y productivo. De hecho, proyecto continuar viviendo aquí en un futuro, ejercer mi profesión y formar algún día una linda familia. De todos modos, para eso falta, ni siquiera tengo novio.

- ¿Qué solés hacer además de estudiar?

- Soy tranquila, amante de la naturaleza y de las cosas simples. No voy a bailar, en cambio prefiero juntarme con amigas a tomar mate en los espacios públicos, verdes y hermosos que tiene Junín.

-¿Cuáles crees que son los atractivos principales del departamento?

- El globo aerostático mundialmente conocido, la planta de reciclaje y los numerosos proyectos ecológicos, como la elaboración de ladrillos a partir de botellas plásticas, una iniciativa que permitió construir viviendas. De hecho, si llego a ser elegida, intentaré seguir fomentando el reciclaje plástico.

- ¿Cómo te definís?

- Tranquila, estricta y perfeccionista en todos los órdenes de la vida.

- ¿Cuál es tu mejor recuerdo de la infancia?

- Precisamente mis cumpleaños y el cetro y la corona, que siempre me regalaban en casa. Fue lo primero que me vino a la mente cuando quedé seleccionada entre las postulantes de este departamento, el pasado 14 de enero, en el parque Dueño del Sol.

- ¿Qué sentiste?

- Cuando me nombraron me invadieron sentimientos encontrados: por un lado, la felicidad de cumplir el sueño de niña. Por otro, la ausencia de mi papá, que la sentí más que nunca, aunque estoy segura que desde algún lugar seguramente disfruta de este presente.