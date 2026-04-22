Amenazas en las escuelas: 25 menores con causas, un alumno echado y cambios en el protocolo policial

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus , y el ministro de Educación, Infancias, Cultura y DGE, Tadeo García Zalazar , confirmaron esta mañana un total de 25 menores con causas por amenazas -seis imputados y 19 estudiantes con quita de puntos- por las intimidaciones públicas en las escuelas de Mendoza durante los últimos días . Además se levantó la presencia policial en los ingresos de las escuelas , cada directivo definirá si siguen o no prohibidas las mochilas y ya dieron de baja 1.200 publicaciones en redes sociales que instigaban a los tiroteos.

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Aplicando y acatando lo que establece el protocolo diseñado por la Dirección General de Escuelas para estos casos, en muchas escuelas mendocinas se dispuso que esta semana los chicos no llevaran mochilas ni bolsos. Incluso, en muchos de estos edificios hubo efectivos policiales en la puerta, controlando que los chicos no llevaran mochilas.

" Van a tener una consecuencia penal. Tenemos seis jóvenes que tienen edad para recibir una imputación . Hay expedientes donde hay sujetos que son inimputables, pero sí hay una investigación que los identifique. Sirve para que magnifiquen que esto no es una broma", dijo la ministra Rus desde Casa de Gobierno, acompañada por Javier Ortiz, jefe de Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) de la Policía de Mendoza.

En total, hay 25 investigaciones en curso. En los restantes 16 casos, la DGE les quitará puntos del Índice de Convivencia Escolar (ICE) a los chicos involucrados , así como desde la Justicia se aplicarán sanciones a los padres por infracciones al Código Contravencional de la provincia.

Las amenazas de adolescentes y, más aún las concreciones, de tiroteos en las escuelas ha copado la agenda pública

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Respecto al protocolo de seguridad, ya no habrá policías en los ingresos, aunque quedará a decisión de cada director si vuelven o no las mochilas. "Se modificó por un patrullaje activo con objetivo concreto", aclaró Rus.

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A su vez, la titular de la cartera de Seguridad recordó la imputación de la madre de un adolescente de 17 años que llevó la réplica de un arma al colegio. Si bien la mujer ya fue liberada, sigue acusada formalmente del delito de intimidación pública agravado por participación de un menor.

"Ningún joven tendría que sentir la liviandad de escribir las amenazas. No sólo por la amenaza, sino por todo el operativo que esto ha hecho poner en marcha", advirtió sobre el protocolo de seguridad en los ingresos a las escuelas.

"Han sido cerca de 400 llamadas al 911", precisó Rus sobre el "desgaste" del sistema en los últimos días ante la cantidad de grafitis y amenazas de los estudiantes en los establecimientos.

De hecho, agregó que hubo apostados "800 policías por día entre consignas, patrullajes y relevos en los turnos mañana y tarde", además de contar con la asistencia de la Policía de Investigaciones y Científica en unas 230 escuelas de toda la provincia.

A su turno, el ministro García Zalazar reiteró que desde la DGE se hicieron 19 denuncias a alumnos por infracciones al Código Contravencional. Habrá quita de puntos para los estudiantes involucrados y sanciones -desde la Justicia- a los padres y/o tutores, si corresponde.

Además se conoció que en el colegio Santa María Goretti de Luján de Cuyo un alumno fue echado. El joven hizo una pintada amenazante el martes, lo denunciaron, pero volvió a escribir y decidieron desvincularlo de la institución. Otros dos compañeros fueron sancionados por haber participado en la segunda ocasión.

Los episodios de los últimos días que pusieron a Mendoza en alerta

Entre el miércoles y el viernes de la semana pasada, el Ministerio Público Fiscal de Mendoza recibió más de 50 denuncias por amenazas de matanzas, tiroteos y presencias de armas de fuego en escuelas. Dos adolescentes (de 16 y 17 años) y la madre del mayor de ellos fueron imputados por el MPF a fines de la semana pasada, mientras que otros tres chicos -menores de 16 años e inimputables- fueron identificados y advertidos como autores de estos episodios.

El viernes al mediodía, el chico de 17 años que fue con la réplica a clases y su madre fueron imputados. Esa misma mañana, el fiscal imputó a otro adolescente de 16 años por el delito de intimidación pública tras confirmar que había publicado una fotografía de una réplica de arma de fuego con un mensaje intimidante en las redes sociales.