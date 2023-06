Alumnos de las distintas carreras que se ofrecen en la propuesta educativa de la Universidad de Mendoza realizarán una sentada hoy, lunes, y mañana, martes, al mediodía y en el ingreso de la casa de estudios, ubicada en la esquina de calles Arístides Villanueva y Huarpes (Ciudad de Mendoza).

Según explicaron, será una medida de protesta que comenzará ambos días a las 12 y será en reclamo ante el aumento desmedido de las cuotas que los estudiantes deben pagar para poder estudiar en la Universidad de Mendoza. Si bien no se trata de un porcentaje único, sino que depende puntualmente de la carrera, los incrementos más marcados ascienden a 30% cada tres meses (tal es el caso de la carrera de Medicina en la mencionada universidad).

Alumnos de una universidad privada harán una sentada porque aumentan hasta 30% las cuotas cada 3 meses. Foto: Archivo Los Andes.

De hecho, en Medicina de la Universidad de Mendoza el incremento total desde marzo del 2021 hasta julio 2023 (ya está la chequera con lo que deberán abonar como cuota el mes próximo) supera 413%.

“Entendemos que la inflación no ayuda, pero estos aumentos no nos permiten poder seguir estudiando en muchos casos. Muchos de nosotros trabajamos para poder bancarnos la facultad, y a ello hay que sumarle el tener que pagar alquiler”, destacó Nicole, una joven estudiante de Medicina de la UM y quien prefirió que no se la identifique con su apellido ya que, agrega, teme a que se tomen represalias hacia ella.

Ante esta situación, se creó un grupo de WhatsApp con estudiantes de distintas carreras de la Universidad de Mendoza, ya que, en mayor o menor medida, en todas se disponen estos incrementos arbitrarios. Y es en este ecosistema virtual donde se gestó la medida de protesta que llevarán adelante a partir de las 12 de hoy y de mañana en la vereda de la universidad.

En ese sentido, aclararon que no se interrumpirá el tránsito de calle Arístides Villanueva, puesto que la intención no es molestar ni afectar las rutinas de otras personas.

“El pedido concreto es que se congelen las cuotas, para que nosotros como estudiantes podamos seguir bancándonos los estudios. En todas las carreras se dan aumentos desmedidos, y es algo que está pasando también en otras universidades privadas. Queremos que salga a la luz lo que sufrimos los estudiantes”, sintetizó.

En la Universidad de Congreso (Colón y 9 de julio, Ciudad), el lunes de la semana pasada también un grupo de estudiantes cortó la calle Colón en reclamo de los aumentos desmedidos en las cuotas de las carreras que allí se estudian.

Más de 400% de aumento en 27 meses

Cuando Nicole comenzó la carrera de Medicina en la Universidad de Mendoza, la cuota estaba fijada en 14.250 pesos, al menos para esa carrera. El valor se mantuvo congelado durante los primeros 6 meses, por lo que hasta agosto abonó esos 14.250 pesos mensuales (se sumó una séptima media cuota –aguinaldo- que los estudiantes de esa carrera abonaron en junio de 2021 y estuvo fijada en 7.125 pesos).

El detalle es que, luego de esa “estabilidad”, los valores comenzaron a variar indistintamente, con una periodicidad trimestral en promedio. Así las cosas, por ejemplo, ya durante los meses de diciembre de 2022, enero y febrero de 2023, la cuota en Medicina de la Universidad de Mendoza alcanzó los 38.200 pesos (68% más de lo que costaba entre marzo y agosto de 2021).

Para el trimestre posterior (marzo, abril y mayo de 2023), la cuota volvió a subir a 49.600 pesos (casi 30%). Mientras que en junio de este año, la cuota que los estudiantes de Medicina de la UM deben pagar por estos días, el monto alcanza los 57.100 pesos (15% más de lo que abonaron el mes pasado).

“A eso hay que sumarle la cuota aguinaldo, que siempre está en junio, y que es la mitad. Son 28.550 pesos más. Es decir, yo empecé pagando cuota de poco más de 14.000 pesos hace 3 años y ahora está en 57.100 pesos. A eso tengo que sumarle los 28.550 de la cuota aguinaldo, por lo que este mes yo pagué más 85.000 pesos, solo por la facultad y equivalente a junio”, destacó, con enojo y resignación, Nicole.

La joven destacó que, justamente ante esta situación, es que únicamente les envían las chequeras confeccionadas e impresas por períodos de 3 meses. Y ya los valores de la cuota para carrera de Medicina en la Universidad de Mendoza están confirmados en 58.900 para julio y agosto próximos (casi 19% más que en marzo, abril y mayo).

“Para junio tuvieron la ‘piedad’ de aumentarnos solamente 15% porque está la cuota aguinaldo de la matrícula. Pero nosotros estamos pagando 13 cuotas al año, también se nos cobra el mes de enero, cuando la facultad está cerrada. Entendemos que están los sueldos de los profesores, pero no puede ser que así se manejen”, se quejó Nicole.

Quejas por el estado de las instalaciones

De acuerdo a lo planificado por los estudiantes autoconvocados, se espera que haya más de 1.000 jóvenes de las diferentes carreras disponibles en la Universidad de Mendoza.

Según destacan los estudiantes que convocaron a la medida de hoy y mañana, ya se ha planteado la situación de manera interna en la casa de estudios y con miras a llegar a un acercamiento, pero nunca se les dio una respuesta favorable.

“Mucha gente no quiere iniciar el reclamo, porque los toman de punto después en la carrera. Entonces, los estudiantes intentan resguardarse”, destacan, preocupados.

Parte del enojo de los estudiantes que convocaron a las protestas para hoy y mañana tiene que ver, también, con el estado de las instalaciones de la Universidad de Mendoza. Según destacó Nicole, por ejemplo, las instalaciones no son acordes a una cuota de más de 50.000 pesos mensuales.

Falta de aulas, de proyectores, de un buffet para sentarse a comer algo –en especial teniendo que estar más de 9 horas en el lugar- y suciedad en los baños son algunos de estos reclamos que, destacan, no son acordes a la cuota que deben abonar.