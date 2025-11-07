7 de noviembre de 2025 - 20:36

Algo nublado y lluvias aisladas por la noche: así estará el tiempo este sábado en Mendoza

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con la llegada de tormentas aisladas hacia la noche.

El pronóstico presenta un leve ascenso de la temperatura y posibilidad de lluvias por las noches en Mendoza.&nbsp;

El pronóstico presenta un leve ascenso de la temperatura y posibilidad de lluvias por las noches en Mendoza. 

Para este sábado, está pronosticada una jornada nublada con leve ascenso de la temperatura y con posibles lluvias aisladas hacia la noche en Mendoza, según informó la Dirección de Contingencias Climáticas.

El día domingo se presentará con un cielo parcialmente nublado y un ascenso de la temperatura. Las rondarán entre una máxima de 22°C y una mínima de 12°C. Continúa la posibilidad de tormentas hacia la noche.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no emitió alertas para Mendoza.

Pronóstico extendido en Mendoza

El pronóstico del tiempo para el inicio de semana presentará el día lunes una jornada inestable con nubosidad variable. Además se espera la posibilidad de tormentas aisladas y poco cambio de la temperatura, con una máxima de 21°C y una mínima de 13°C.

Para el martes el pronóstico indica una jornada inestable con nubosidad variable y tormentas aisladas. Se destaca la posibilidad de viento zonda en precordillera. La máxima esperada es de 24°C y la mínima de 10°C.

