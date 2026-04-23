23 de abril de 2026 - 13:30

Se viene un ciclón extratropical: lluvias intensas, tormentas y caída de temperatura durante el fin de semana

El fenómeno meteorológico mantendrá máximas inusualmente altas para la época antes de provocar una caída térmica repentina al comenzar el próximo fin de semana.

Lluvias intensas y caída de temperatura para lo que queda de esta semana en Uruguay.&nbsp;

Lluvias intensas y caída de temperatura para lo que queda de esta semana en Uruguay. 

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Por Cristian Reta

Uruguay enfrenta una semana de fuerte inestabilidad climática debido a la formación de un ciclón extratropical. El meteorólogo José Serra advirtió sobre tres días de precipitaciones constantes y tormentas que afectarán principalmente al norte del país. Aunque el fenómeno traerá muchas lluvias, las temperaturas se mantendrán elevadas hasta el jueves.

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La depresión atmosférica impactará en casi todo el territorio nacional, aunque sus consecuencias serán más notorias en los departamentos fronterizos y del litoral norte. Según el experto José Serra, el sistema de baja presión generará un frente frío que interactuará con la humedad actual, provocando un escenario de lluvias intensas, tormentas fuertes y chaparrones puntuales que se extenderán por varias jornadas.

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Áreas de mayor impacto y condiciones de las tormentas

Los departamentos con mayor riesgo identificado son Artigas, Rivera, Tacuarembó, Salto y Paysandú. No obstante, la inestabilidad no se limita a esa zona; algunas localidades de Rocha y Cerro Largo también podrían experimentar los efectos secundarios de este sistema de baja presión. La inestabilidad comenzó el martes por la mañana y se espera que la lluvia sea la protagonista absoluta hasta el jueves inclusive, alternando con breves períodos de sol y nubes.

Un dato relevante que destaca Serra es el comportamiento de los termómetros durante el pasaje del ciclón extratropical. A diferencia de lo que suele esperarse en eventos de este tipo, las temperaturas máximas y mínimas serán inusualmente altas para esta época del año. En varias zonas del país se podrían alcanzar perfectamente los 23 grados de temperatura máxima, manteniendo un ambiente templado y húmedo a pesar del cielo mayormente cubierto.

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El cambio drástico previsto para el fin de semana

Este escenario de humedad y calor relativo cambiará drásticamente a partir del viernes. Las tendencias meteorológicas muestran que, una vez que el sistema de baja presión abandone la región, se producirá un descenso abrupto de las temperaturas en todo el país. Este cambio marcará el final definitivo del evento de inestabilidad y el ingreso de una masa de aire mucho más fría que se sentirá con fuerza.

La agencia brasileña MetSul coincide con este diagnóstico y emitió un aviso especial para el estado de Río Grande del Sur, fronterizo con Uruguay. La formación del sistema de baja presión en el océano Atlántico es el motor principal de este fenómeno que condicionará las actividades al aire libre y la movilidad durante gran parte de la semana laboral. La inestabilidad persistirá con precipitaciones constantes hasta que el frente frío desplace la masa de aire cálido.

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