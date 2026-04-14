Alerta por lluvias intensas: el cambio de tiempo que llega este martes tras el sol

Europa atraviesa un periodo climático intenso y este martes comenzará un ciclo de lluvias que se extenderá por buena parte del continente hasta el jueves.

Bulgaria experimenta este lunes una jornada de tiempo variable con temperaturas agradables que alcanzarán los 20 grados en gran parte del territorio. Sin embargo, los meteorólogos advierten que se trata de una calma momentánea antes de un periodo prolongado de alertas metereológicas, con precipitaciones intensas que comenzará a manifestarse desde mañana martes.

La mañana comenzó con temperaturas mínimas frías, situadas entre los 3 y 8 grados, pero el viento del sureste está ayudando a que el mercurio suba hasta los 18 grados en Sofía y los 13 grados en la costa del Mar Negro. Este calentamiento ocurre bajo un cielo con nubosidad significativa, aunque no se esperan lluvias inmediatas para el resto del día de hoy.

image El inicio de las lluvias prolongadas por regiones El escenario cambiará drásticamente a partir del martes 14 de abril. Se espera que el nuevo ciclo de lluvias sea duradero y afecte de manera progresiva a las diferentes regiones del país. Las zonas del sur serán las primeras en recibir el agua durante la jornada del martes, mientras que el frente se desplazará hacia el norte y el este durante el miércoles y el jueves.

En las zonas de montaña, la situación es más compleja debido al viento del noroeste que alcanzará velocidades de hasta 30 kilómetros por hora. Las autoridades han emitido alertas por un riesgo elevado de avalanchas en las cumbres superiores a los 2500 metros, donde las temperaturas máximas oscilarán apenas entre los 3 y 6 grados.

image Una semana especial para Bulgaria Los senderistas deben extremar las precauciones, ya que los caminos en las partes altas se encuentran congelados, lo que aumenta la peligrosidad de los recorridos antes de que lleguen las lluvias. En las elevaciones medias de 1500 metros, el clima será algo más suave con máximas de hasta 10 grados, pero siempre bajo condiciones de inestabilidad y viento fuerte.

Este cambio de tiempo coincide con los 100 días desde que Bulgaria adoptó oficialmente el euro, un hito que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, destacó recientemente. Mientras la economía se estabiliza, el clima obligará a los ciudadanos a retomar el paraguas y la ropa de abrigo durante el resto de la semana laboral.