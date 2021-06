Alertan sobre una estafa a través de un mensaje de WhatsApp que ofrece regalos de Mercado Libre

Ha comenzado a circular a través de WhatsApp un mensaje en el que prometen regalos de la plataforma de compras Mercado Libre por el aniversario número 20 de la empresa.

Se trata de un nuevo caso de phishing o suplantación de identidad, una de las ciberestafas más comunes para robar datos personales de las personas.

El mensaje, que promociona “unos 2000 productos gratis” por el 20 aniversario de Mercado Libre e incluye un link que al abrirse se reenvía automáticamente al resto de los contactos del usuario.

Se trata de otro caso de phishing Gentileza

Además, quedan expuestos los datos e información del usuario de cualquier celular, informó diario Clarín. La difusión fue tal que este martes “Mercado Libre” se convirtió en tendencias en Twitter Argentina.

“El sorteo que está circulando por WhatsApp por el aniversario de nuestra compañía es falso. Se trata de un caso de ‘phishing’ y nuestro equipo ya avanzó con la denuncia. Recordá que nunca pedimos datos por fuera de nuestra aplicación o sitio oficial”, explicaron desde la cuenta oficial de la empresa.

“No realizamos ese tipo de rifas y/o cadenas por WhatsApp. Te pedimos hacer caso omiso a esa información y sobre todo, no ingresar o brindar información sensible de tu cuenta”, aclararon.

Phishing

El phishing es un método muy refinado, su mayor virtud es el engaño. Los ciberdelincuentes buscan contraseñas, nombres de usuario, números de tarjetas de crédito, DNI, entre otros datos.

Según estudios, en el 100% de los correos electrónicos de phishing, el ciberdelincuente utiliza como recurso la autoridad y el 71% de los correos electrónicos de phishing agregan una sensación de urgencia.

Cómo reconocer un caso phishing

La comunicación presenta elementos que tratan de imitar una comunicación oficial reproduciendo nombre, logo, de alguna empresa, cuyo objetivo es generar en la víctima la impresión que la comunicación procede de una fuente real y legítima.