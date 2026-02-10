10 de febrero de 2026 - 07:42

Alerta por Zonda en Mendoza: las zonas alcanzadas este martes 10 de febrero

El fenómeno afectará a varios sectores de la provincia. La máxima llegará hasta los 36°C. Luego vendrá el alivio.

Zonda en Mendoza - Archivo Los Andes

Foto:

Alertas amarilla y naranja por viento Zonda

Foto:

SMN
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Después de muchas semanas de ausencia, vuelve este martes la alerta por viento Zonda en varios sectores de Mendoza.

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo para hoy: "Caluroso con poca nubosidad y ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste rotando al sudeste. Zonda en precordillera, sur del Valle de Uco y Malargüe durante la tarde. Poco nuboso en cordillera". Tras una mínima de 19°C, la máxima llegará a 36°C.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas para horas de la tarde y noche:

Alerta naranja por Zonda

  • Zona baja de Malargüe

"El área será afectada por viento Zonda intenso con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar puntualmente los 80 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa", indica el SMN.

Alerta amarilla por Zonda

  • Precordillera de Las Heras y Luján de Cuyo
  • Cordillera de Las Heras, Luján y Tupungato
  • Junín
  • Rivadavia
  • Valles de Luján, San Carlos, Tunuyán y Tupungato
  • General Alvear
  • Zona baja de San Rafael

"El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 60 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas", agrega el reporte para esas zonas.

Tras el Zonda, llega un frente frío

El miércoles habrá un alivio en la temperatura: "Parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Tormentas en la madrugada. Poco nuboso en cordillera". La mínima será de 22°C, mientras que la máxima rondará los 27°C.

Respecto al jueves, el pronóstico señala: "Poca nubosidad con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera". Después de una mínima de 18°C, la máxima alcanzará los 28°C.

