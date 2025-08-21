Alerta por viento Zonda: a qué hora podría bajar al llano este jueves

Llegó el jueves con la alerta de viento Zonda vigente, abarcando a sectores del llano del Gran Mendoza a partir de la tarde. En Alta Montaña, por su parte, el paso Cristo Redentor seguirá cerrado ante la presencia de nevadas intensas.
Será de carácter moderado a fuerte, con ráfagas de hasta 45 km/h. En Alta Montaña seguirán las intensas nevadas.
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo para hoy: "Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, viento zonda en precordillera. Viento Zonda en el llano de intensidad moderada a fuerte soplando durante la tarde. Temporal de viento y nieve en cordillera". Tras una mínima de 6°C, la máxima llegará a los 25°C.
En detalle, la alerta amarilla por Zonda rige por distintos tramos horarios según la zona:
En el llano, el viento Zonda podría prolongarse hasta las primeras horas de la noche. En tanto, en Malargüe, podría alcanzar velocidades promedio de 45 km/h.
Después del Zonda, como ocurre siempre, ingresará un viento sur intenso en toda la provincia. Será cerca de la medianoche en zona sur, alcanzando el norte, este y Gran Mendoza hacia las 2 y 3 de la madrugada del viernes.
Mañana, la máxima apenas será de 12°C. Hay probabilidad de precipitaciones aisladas.
Habrá continuidad de mal tiempo en Alta Montaña hasta la medianoche del viernes o la madrugada del sábado.