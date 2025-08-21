Alerta por viento Zonda: a qué hora podría bajar al llano este jueves

Llegó el jueves con la alerta de viento Zonda vigente, abarcando a sectores del llano del Gran Mendoza a partir de la tarde . En Alta Montaña , por su parte, el paso Cristo Redentor seguirá cerrado ante la presencia de nevadas intensas .

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo para hoy: "Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, viento zonda en precordillera. Viento Zonda en el llano de intensidad moderada a fuerte soplando durante la tarde. Temporal de viento y nieve en cordillera". Tras una mínima de 6°C, la máxima llegará a los 25°C.

En detalle, la alerta amarilla por Zonda rige por distintos tramos horarios según la zona:

En el llano, el viento Zonda podría prolongarse hasta las primeras horas de la noche. En tanto, en Malargüe, podría alcanzar velocidades promedio de 45 km/h.

Las ráfagas de viento zonda se sintieron en casi toda la provincia. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes Foto archivo / Los Andes

El viernes entrará el frente frío en Mendoza

Después del Zonda, como ocurre siempre, ingresará un viento sur intenso en toda la provincia. Será cerca de la medianoche en zona sur, alcanzando el norte, este y Gran Mendoza hacia las 2 y 3 de la madrugada del viernes.

Mañana, la máxima apenas será de 12°C. Hay probabilidad de precipitaciones aisladas.

Habrá continuidad de mal tiempo en Alta Montaña hasta la medianoche del viernes o la madrugada del sábado.