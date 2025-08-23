Tunuyán genera expectativa por el Día del Estudiante: un reel oficial dejó pistas y en redes aseguran que las iniciales serían “T” y “M”.

Alerta spoiler del día del estudiante en Tunuyán y dos letras que cobran fuerza: la "T" y la "M"

Septiembre está cada vez más cerca y los departamentos mendocinos comienzan a dar a conocer los nombres de los artistas que sonaran en el día del Estudiante. Luján de Cuyo ya anunció a Kapanga y Luck Ra, mientras que Guaymallén confirmó a Gauchito Club y Pasado Verde como parte de su grilla musical.

En el Valle de Uco, de Tupungato y San Carlos aún no ha trascendido el nombre del artista. Tunuyán, en cambio, no anunció de manera oficial quién pisará el escenario el próximo 21 de septiembre, sino que optó por un recurso distinto: generar expectativa con un reel cargado de guiños. El video fue difundido en las últimas horas por las redes oficiales de la Municipalidad y logró gran interacción entre los jóvenes.

Festejos "ATR": los shows que habrá en Mendoza por el Día del Estudiante y la Primavera Festejos "ATR": los shows que habrá en Mendoza por el Día del Estudiante y la Primavera Las imágenes muestran el contexto del pasado fin de semana largo del 17 de agosto en el Manzano Histórico, lugar que año tras año es la cita obligada para miles de visitantes y que forma parte de la identidad cultural del Valle de Uco. En la pieza audiovisual, cuatro jóvenes conversan sobre “lo bien que la pasaron” en el fin de semana sanmartiniano. Pero pronto la charla toma un nuevo curso sobre el próximo gran evento que los pone nuevamente como protagonistas: el Día del Estudiante. Es ahí donde comienzan a repasar los shows que ya han pisado el anfiteatro municipal: No Te Va Gustar, Paulo Londra, Wos. También mencionan que en 2024, luego de su gira por Europa, Milo J debutó en Mendoza precisamente en el escenario tunuyanino.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Municipalidad Tunuyán (@municipalidadtunuyan) Cuando la expectativa crece, aparece en escena el intendente Emir Andraos. Quién a modo directo, dice: “Hasta el 21 en el anfiteatro no se pueden enterar quién toca”. Pero la intriga no queda ahí. Escena sigueinte suena su celular con un ringtone que muchos reconocieron al instante, los acordes de un hit que marcó diciembre de 2022, días en donde toda la Argentina eligió creer. Andraos se despide dejando la confirmación de la fecha: “El 21 nos vemos”, dice, sin revelar el nombre del artista.

El recurso comunicacional despertó rápidamente la curiosidad. Los comentarios en redes se multiplicaron y los usuarios se sumaron a la especulación para develar el misterio. Varios coincidieron en que las pistas del reel parecen apuntar a dos letras iniciales: una “T” y una “M”. Muchos ya las asocian con el posible artista de este año.