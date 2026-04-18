Alerta amarilla por Zonda y tormentas en Mendoza: qué zonas afecta

Luego de un viernes agradable en Mendoza, para este sábado, se espera una jornada con poco cambio de la temperatura, pero bajo una serie de alertas meteorológicas que afectarán distintos puntos de la provincia.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por ráfagas en precordillera y Malargüe. Además, se esperan tormentas en los oasis cultivados.
Luego de un viernes agradable en Mendoza, para este sábado, se espera una jornada con poco cambio de la temperatura, pero bajo una serie de alertas meteorológicas que afectarán distintos puntos de la provincia.
Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, se espera una jornada con nubosidad variable donda la máxima para para hoy alcanzará los 28°C, mientras que la mínima fue de 16°C. En alta montaña se esperan nevadas.
Para hoy, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por Zonda en Malargüe, la precordillera sur y el Valle de Uspallata. Además, rige también alerta amarilla por vientos intensos del oeste en toda la franja cordillerana.
En cuanto a las tormentas se prevén que sean aisladas durante la tarde noche y afectarán a los tres oasis cultivados. El fenómeno iniciará en el sur provincial y se extenderá hacia el Valle de Uco y la zona Este durante la noche del sábado y madrugada del domingo.
Las condiciones meteorológicas darán un giro el domingo. Se espera un cielo mayormente nublado con un marcado descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas en los llanos.
La entrada de vientos algo fuertes del sector sur provocará que la máxima apenas llegue a los 17°C, mientras que la mínima caerá hasta los 10°C. En la zona de alta montaña continuarán las condiciones de inestabilidad con presencia de nevadas.