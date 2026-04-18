18 de abril de 2026 - 08:55

Alerta amarilla por Zonda y tormentas en Mendoza: qué zonas afecta

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por ráfagas en precordillera y Malargüe. Además, se esperan tormentas en los oasis cultivados.

Alerta amarilla por vientos fuertes en Mendoza: a qué zonas alcanzará

Alerta amarilla por vientos fuertes en Mendoza: a qué zonas alcanzará

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Luego de un viernes agradable en Mendoza, para este sábado, se espera una jornada con poco cambio de la temperatura, pero bajo una serie de alertas meteorológicas que afectarán distintos puntos de la provincia.

Leé además

Alerta por Zonda en un departamento de la provincia

Sábado con ascenso de la temperatura y alerta por viento Zonda en Mendoza: qué zona afectará
El historiador sanjuanino Julian Pischetz, radicado en Mendoza, publica Zonda: epitafios para una redención, un libro de relatos.

El Zonda como protagonista: Julian Pischetz explora el horror y la metafísica en su nuevo libro

Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, se espera una jornada con nubosidad variable donda la máxima para para hoy alcanzará los 28°C, mientras que la mínima fue de 16°C. En alta montaña se esperan nevadas.

Las alertas para este sábado

Para hoy, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por Zonda en Malargüe, la precordillera sur y el Valle de Uspallata. Además, rige también alerta amarilla por vientos intensos del oeste en toda la franja cordillerana.

mapa_alertas (6)
Alerta amarilla por viento Zonda para este s&aacute;bado en Mendoza.&nbsp;

Alerta amarilla por viento Zonda para este sábado en Mendoza.

En cuanto a las tormentas se prevén que sean aisladas durante la tarde noche y afectarán a los tres oasis cultivados. El fenómeno iniciará en el sur provincial y se extenderá hacia el Valle de Uco y la zona Este durante la noche del sábado y madrugada del domingo.

alerta meteorologica
Alerta por tormentas y lluvias para este s&aacute;bado durante la noche del s&aacute;bado y madrugada del domingo.&nbsp;

Alerta por tormentas y lluvias para este sábado durante la noche del sábado y madrugada del domingo.

Domingo: cambio de tiempo y frío

Las condiciones meteorológicas darán un giro el domingo. Se espera un cielo mayormente nublado con un marcado descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas en los llanos.

La entrada de vientos algo fuertes del sector sur provocará que la máxima apenas llegue a los 17°C, mientras que la mínima caerá hasta los 10°C. En la zona de alta montaña continuarán las condiciones de inestabilidad con presencia de nevadas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Educación y ausentismo: a lo largo de toda la primaria, un alumno promedio pierde 195 días de clase, lo que equivale a un año escolar completo.

Advertencia en Educación: en Primaria se pierde un año completo de clases por el ausentismo

Por Redacción Sociedad
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del viernes 17 de abril

Por Redacción
Policía Rural incautó más de 50 kilos de carne y embutidos en mal estado tras un operativo en el Valle de Uco

Incautaron más de 50 kilos de carne y embutidos en mal estado tras un operativo en el Valle de Uco

Por Redacción Sociedad
Las amenazas de adolescentes y, más aún las concreciones, de tiroteos en las escuelas ha copado la agenda pública

Ola de amenazas escolares en el país: Mendoza lidera en casos denunciados y hay detenidos en cuatro provincias

Por Redacción Sociedad