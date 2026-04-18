Alerta amarilla por Zonda y tormentas en Mendoza: qué zonas afecta

Luego de un viernes agradable en Mendoza, para este sábado, se espera una jornada con poco cambio de la temperatura , pero bajo una serie de alertas meteorológicas que afectarán distintos puntos de la provincia.

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Sábado con ascenso de la temperatura y alerta por viento Zonda en Mendoza: qué zona afectará

Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, se espera una jornada con nubosidad variable donda la máxima para para hoy alcanzará los 28°C , mientras que la mínima fue de 16°C . En alta montaña se esperan nevadas.

Para hoy, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por Zonda en Malargüe , la precordillera sur y el Valle de Uspallata . Además, rige también alerta amarilla por vientos intensos del oeste en toda la franja cordillerana.

En cuanto a las tormentas se prevén que sean aisladas durante la tarde noche y afectarán a los tres oasis cultivados. El fenómeno iniciará en el sur provincial y se extenderá hacia el Valle de Uco y la zona Este durante la noche del sábado y madrugada del domingo .

alerta meteorologica Alerta por tormentas y lluvias para este sábado durante la noche del sábado y madrugada del domingo.

Domingo: cambio de tiempo y frío

Las condiciones meteorológicas darán un giro el domingo. Se espera un cielo mayormente nublado con un marcado descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas en los llanos.

La entrada de vientos algo fuertes del sector sur provocará que la máxima apenas llegue a los 17°C, mientras que la mínima caerá hasta los 10°C. En la zona de alta montaña continuarán las condiciones de inestabilidad con presencia de nevadas.