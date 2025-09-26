26 de septiembre de 2025 - 07:42

Alerta amarilla por Zonda, viento del sur y tormentas con granizo: las zonas afectadas

Mendoza enfrenta hoy varios fenómenos meteorológicos. Por la noche, ingresa el frente frío con fuertes ráfagas de viento y precipitaciones intensas.

Alertas amarillas para el viernes 26 de septiembre

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El temido combo meteorológico de viento Zonda, frente frío y posteriores precipitaciones llega este viernes a Mendoza, aunque con distinto alcance e intensidad según la zona.

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo para hoy: "Nubosidad variable e inestable con lluvias y tormentas, poco cambio de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Nevadas en cordillera. Tormentas severas en sectores del llano". Tras una mínima de 12°C, la máxima alcanzará los 27°C.

A raíz del anticipo de nieve para la montaña, los pasos fronterizos Cristo Redentor y Pehuenche se encuentran cerrados.

Alertas amarillas para el viernes 26 de septiembre
Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene dos alertas amarillas para Mendoza:

  • Viento Zonda: precordillera de Luján, Las Heras y zona baja de Malargüe, desde el mediodía.
  • Tormentas: Valle de Uco, Zona Este, General Alvear y zona baja de San Rafael. "Pudiendo ser localmente intensas con caída de granizo", aclara.

Después del Zonda, en la tarde-noche de hoy, en el llano ingresará un intenso viento sur, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h, sobre todo en la franja este. Será en ese momento cuando coincidan las precipitaciones.

Cómo estará el tiempo el fin de semana

El sábado traerá el alivio tras el pasaje del frente. Aunque no se descartan inestabilidades y algunas lluvias débiles en la mañana sobre el Gran Mendoza y el norte del Valle de Uco, el resto de la jornada mostrará una marcada mejoría, con cielo despejado y descenso de la temperatura por la tarde: mínima de 9°C y máxima de 22°C.

En cuanto al domingo, el tiempo será más agradable: "Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste". La mínima será de 8°C, mientras que la máxima se ubicará en los 26°C.

