Alerta amarilla por Zonda, viento del sur y tormentas con granizo: las zonas afectadas

El temido combo meteorológico de viento Zonda, frente frío y posteriores precipitaciones llega este viernes a Mendoza, aunque con distinto alcance e intensidad según la zona.
Mendoza enfrenta hoy varios fenómenos meteorológicos. Por la noche, ingresa el frente frío con fuertes ráfagas de viento y precipitaciones intensas.
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo para hoy: "Nubosidad variable e inestable con lluvias y tormentas, poco cambio de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Nevadas en cordillera. Tormentas severas en sectores del llano". Tras una mínima de 12°C, la máxima alcanzará los 27°C.
A raíz del anticipo de nieve para la montaña, los pasos fronterizos Cristo Redentor y Pehuenche se encuentran cerrados.
Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene dos alertas amarillas para Mendoza:
Después del Zonda, en la tarde-noche de hoy, en el llano ingresará un intenso viento sur, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h, sobre todo en la franja este. Será en ese momento cuando coincidan las precipitaciones.
El sábado traerá el alivio tras el pasaje del frente. Aunque no se descartan inestabilidades y algunas lluvias débiles en la mañana sobre el Gran Mendoza y el norte del Valle de Uco, el resto de la jornada mostrará una marcada mejoría, con cielo despejado y descenso de la temperatura por la tarde: mínima de 9°C y máxima de 22°C.
En cuanto al domingo, el tiempo será más agradable: "Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste". La mínima será de 8°C, mientras que la máxima se ubicará en los 26°C.