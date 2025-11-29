Las alertas son por lluvias, tormentas, granizo e incluso zonda. Consultá el pronóstico de este fin de semana.

Alerta amarilla y naranja por "combo" meteorológico: a qué zonas afectará.

El calor sigue afectando a Mendoza, pero para las próximas jornadas se espera un descenso de temperatura, con máximas que ya no superarán los 30°C. Aun así, el alivio llegará acompañado de tormentas fuertes, por lo que rigen alertas amarilla y naranja en gran parte del territorio provincial.

Desde Contingencias Climáticas anticiparon un sábado inestable, con nubosidad variable, lluvias, tormentas y precipitaciones en cordillera. La máxima será de 29°C y la mínima se ubicará en 18°C.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas de intensidad moderada, lluvias fuertes y probabilidad de granizo para: el este de Las Heras, Lavalle, La Paz, San Martín y Santa Rosa.

alerta Alerta naranja para estas zonas de Mendoza. En simultáneo, rige una alerta amarilla para el sur provincial, también por tormentas, lluvias intensas e incluso caída de granizo. Afectará a: Sur del Valle de Uco, Junín, Rivadavia, General Alvear y zona baja de San Rafael.

Además, se prevé que el viento Zonda se haga presente por la tarde en la zona baja de Malargüe y Uspallata.