29 de noviembre de 2025 - 08:52

Alerta amarilla y naranja por "combo" meteorológico: a qué zonas afectará

Las alertas son por lluvias, tormentas, granizo e incluso zonda. Consultá el pronóstico de este fin de semana.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El calor sigue afectando a Mendoza, pero para las próximas jornadas se espera un descenso de temperatura, con máximas que ya no superarán los 30°C. Aun así, el alivio llegará acompañado de tormentas fuertes, por lo que rigen alertas amarilla y naranja en gran parte del territorio provincial.

Desde Contingencias Climáticas anticiparon un sábado inestable, con nubosidad variable, lluvias, tormentas y precipitaciones en cordillera. La máxima será de 29°C y la mínima se ubicará en 18°C.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas de intensidad moderada, lluvias fuertes y probabilidad de granizo para: el este de Las Heras, Lavalle, La Paz, San Martín y Santa Rosa.

Alerta naranja para estas zonas de Mendoza.

En simultáneo, rige una alerta amarilla para el sur provincial, también por tormentas, lluvias intensas e incluso caída de granizo. Afectará a: Sur del Valle de Uco, Junín, Rivadavia, General Alvear y zona baja de San Rafael.

Además, se prevé que el viento Zonda se haga presente por la tarde en la zona baja de Malargüe y Uspallata.

Alerta amarilla para estas zonas de Mendoza.

El mapa de alertas para este sábado

El mapa con las alertas meteorológicas para este sábado.

Cómo estará el domingo

El domingo continuará con condiciones similares, con un día inestable, nubosidad variable y poco cambio de la temperatura. Zonda en Malargue y habrá precipitaciones en cordillera. La máxima se ubicará en 25°C y la mínima en 17°C.

