Vandalismo en la Plaza Italia: dos jóvenes tuvieron que reparar los daños tras ser descubiertos

Fueron captados gracias a las cámaras de la zona y los preventores los interceptaron a tiempo.

Dos jóvenes cometieron actor de vandalismo y debieron remover la pintura en el acto gracias a la intervención de los preventores.

Este jueves por la mañana, una de las principales plazas del centro mendocino fue foco de vandalismo. Dos jóvenes fueron detectados en la , mientras realizaban pintadas sobre uno de los monumentos del lugar.

La detección fue lograda por la Cámara 2-12 Plaza Italia municipal de la Ciudad de Mendoza. Gracias al monitoreo permanente del espacio público, preventores municipales lograron detectarlos de inmediato y lograron interceptarlos en el sitio, evitando que continuaran dañando este tradicional punto de encuentro de la capital.

El procedimiento confirmó que se trataba de un masculino y una joven que, en plena vía pública, estaban llevando adelante actos de vandalismo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Los Andes Diario (@losandesdiario) Sanciones tras el vandalismo Ambos fueron sancionados conforme al Código de Convivencia Ciudadana y, se les ordenó limpiar de inmediato el sector afectado. Con diluyente y aguarrás, los responsables debieron remover la pintada, bajo supervisión del cuerpo de preventores.

vandalismo plaza italia Según informa Prensa de Mendoza, el caso será elevado al Jurado Vecinal de la Ciudad de Mendoza, organismo encargado de analizar y aplicar sanciones complementarias cuando corresponda.

Desde el municipio se destaca la importancia del respeto por los espacios públicos, que pertenecen a toda la comunidad, y el rol fundamental del sistema de videovigilancia y del rápido accionar de preventores para preservar el patrimonio urbano.