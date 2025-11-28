28 de noviembre de 2025 - 21:50

Vandalismo en la Plaza Italia: dos jóvenes tuvieron que reparar los daños tras ser descubiertos

Fueron captados gracias a las cámaras de la zona y los preventores los interceptaron a tiempo.

Dos jóvenes cometieron actor de vandalismo y debieron remover la pintura en el acto gracias a la intervención de los preventores.&nbsp;

Dos jóvenes cometieron actor de vandalismo y debieron remover la pintura en el acto gracias a la intervención de los preventores. 

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este jueves por la mañana, una de las principales plazas del centro mendocino fue foco de vandalismo. Dos jóvenes fueron detectados en la , mientras realizaban pintadas sobre uno de los monumentos del lugar.

Leé además

Los resultados de la quiniela de este 22 de enero. Archivo / Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del viernes 28 de noviembre

Por Redacción Sociedad
Alerta naranja y amarilla por tormentas que afectarían este sábado a Mendoza.

Rige una alerta naranja y otra amarilla por tormentas en Mendoza: así estará el tiempo el fin de semana

Por Redacción Sociedad

La detección fue lograda por la Cámara 2-12 Plaza Italia municipal de la Ciudad de Mendoza. Gracias al monitoreo permanente del espacio público, preventores municipales lograron detectarlos de inmediato y lograron interceptarlos en el sitio, evitando que continuaran dañando este tradicional punto de encuentro de la capital.

El procedimiento confirmó que se trataba de un masculino y una joven que, en plena vía pública, estaban llevando adelante actos de vandalismo.

Sanciones tras el vandalismo

Ambos fueron sancionados conforme al Código de Convivencia Ciudadana y, se les ordenó limpiar de inmediato el sector afectado. Con diluyente y aguarrás, los responsables debieron remover la pintada, bajo supervisión del cuerpo de preventores.

vandalismo plaza italia

Según informa Prensa de Mendoza, el caso será elevado al Jurado Vecinal de la Ciudad de Mendoza, organismo encargado de analizar y aplicar sanciones complementarias cuando corresponda.

Desde el municipio se destaca la importancia del respeto por los espacios públicos, que pertenecen a toda la comunidad, y el rol fundamental del sistema de videovigilancia y del rápido accionar de preventores para preservar el patrimonio urbano.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Hubo una evacuación de emergencia en el parque Aconcagua tras un accidente por viento que dejó un trabajador herido.

Primer rescate de la temporada en el Aconcagua: hubo una evacuación de emergencia tras un accidente

Por Redacción Sociedad
La Banda de Música de la Policía de Mendoza durante la velada de gala del 15 de octubre en el Teatro Independencia, último concierto en el que participó Jorge Vega.

Falleció a los 53 años Jorge Vega, maestro de la Banda de Música la Policía de Mendoza

Por Gisel Guajardo
La Barbie humana, una mujer argentina que luego de mudarse a Hollywood se sometió a decenas de procedimientos para combatir el paso del tiempo. 

La Barbie humana contó su controvertido método para mantenerse joven: "Me hace rejuvenecer por dentro"

Por Redacción Sociedad
Sortean $14.500 millones en el Quini 6: la fecha límite para jugar y el precio de la boleta

Sortean $14.500 millones en el Quini 6: la fecha límite para jugar y el precio de la boleta

Por Redacción Sociedad