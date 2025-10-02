Alerta amarilla por viento Zonda en Mendoza antes del ingreso de un frente frío: qué zonas afectará

A una semana del último evento, el pronóstico del tiempo confirma la llegada de viento Zonda este viernes y sábado, con ráfagas que afectarán gran parte del territorio de Mendoza. Sin embargo, como suele suceder, el domingo caerá abruptamente la temperatura, acompañado del ingreso de un frente frío.
Temperatura para este viernes: alerta amarilla
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “nubosidad variable” para este viernes 3 de octubre con ascenso de la temperatura. La máxima se mantiene en los 33°C, mientras que la mínima será de 13°C, con alerta amarilla por viento Zonda en precordillera y Malargüe. En Cordillera se anuncia poca nubosidad.
Alerta amarilla este viernes 3 de octubre por viento Zonda.
Servicio Meteorológico Nacional
Sábado: continúa el Zonda
El sábado 4 de octubre la temperatura se mantendrá alta. Se espera una máxima de 33°C y una mínima de 15°C, con poca nubosidad y casi sin cambios. En la Cordillera anuncian nevadas, mientras que en zonas precordilleranas y sectores del llano se espera viento Zonda.