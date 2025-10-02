Alerta amarilla por viento Zonda en Mendoza antes del ingreso de un frente frío: qué zonas afectará

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 13°C para mañana en Mendoza. El sábado, se mantendrá la alerta, mientras que el domingo la temperatura caerá abruptamente.

Mendoza a la espera de viento Zonda este viernes.

A una semana del último evento, el pronóstico del tiempo confirma la llegada de viento Zonda este viernes y sábado, con ráfagas que afectarán gran parte del territorio de Mendoza. Sin embargo, como suele suceder, el domingo caerá abruptamente la temperatura, acompañado del ingreso de un frente frío.

Temperatura para este viernes: alerta amarilla La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “nubosidad variable” para este viernes 3 de octubre con ascenso de la temperatura. La máxima se mantiene en los 33°C, mientras que la mínima será de 13°C, con alerta amarilla por viento Zonda en precordillera y Malargüe. En Cordillera se anuncia poca nubosidad.