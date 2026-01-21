21 de enero de 2026 - 07:41

Alerta amarilla por tormentas y granizo en Mendoza: a qué zonas afectará

El pronóstico anticipa un miércoles sofocante en la provincia con calor y alerta por tormentas con posible granizo.

Los Andes | Redacción Sociedad
Para este miércoles, en Mendoza se espera un día marcado por altas temperaturas, humedad y condiciones de inestabilidad, con tormentas que podrían desarrollarse hacia la tarde-noche en amplias zonas de la provincia.

Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, la jornada será calurosa, con nubosidad variable y tormentas hacia la noche, vientos del sector sur rotando al noreste y cielo parcialmente nublado en cordillera. La temperatura mínima será de 22°C y la máxima alcanzará los 36°C, lo que incrementará la sensación térmica.

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que comenzará durante la tarde-noche. El aviso rige inicialmente para el Oeste del Gran Mendoza y se extenderá al Valle de Uco, zona Este y zona Sur de la provincia. Además, no se descarta la caída de granizo.

Alerta amarilla por tormentas para este miércoles
Qué se espera para el jueves

Las condiciones se mantendrán similares el jueves, con un día caluroso, nubosidad variable y tormentas aisladas. Los vientos soplarán moderados del noreste y también se prevén precipitaciones aisladas, especialmente en cordillera. La mínima será de 23°C y la máxima volverá a ubicarse en torno a los 36°C.

El estado de los pasos fronterizos a Chile

El Paso Internacional Cristo Redentor está habilitado, lo que permite el tránsito normal de autos particulares, transporte de cargas y ómnibus. No obstante, recomendaron verificar siempre el estado del paso antes de emprender viaje, especialmente ante posibles cambios climáticos en la alta montaña.

Para consultar la información actualizada, los viajeros pueden ingresar al sitio web del Gobierno nacional o descargar la aplicación móvil PasAR, que brinda datos en tiempo real sobre el estado del Sistema Integrado Cristo Redentor (PISCR).

En cuanto al Paso Pehuenche, que une el sur de Mendoza con la región del Maule en Chile, también se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos. Las autoridades recordaron que el cruce funciona con horarios específicos:

  • Salida de Argentina: de 08:00 a 19:00
  • Ingreso a Argentina: de 08:00 a 20:00
