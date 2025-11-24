Alerta amarilla por calor extremo y tormentas en Mendoza: las zonas alcanzadas

Mendoza está bajo alerta amarilla por calor extremo, un fenómeno que se extenderá, al menos, hasta el miércoles.
Hasta el miércoles, las temperaturas máximas estarán por encima de los 36°C.
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo para este lunes feriado: "Caluroso y algo nublado, vientos moderados del noreste. Tormentas hacia la noche. Inestable en cordillera". Tras una mínima de 18°C, la máxima alcanzará los 36°C.
En cuanto al martes, el reporte señala condiciones climáticas similares: "Caluroso y algo nublado, vientos de dirección variable. Tormentas hacia la noche. Inestable en cordillera". La máxima repetirá los 36°C.
El miércoles será el día más caluroso de la semana, además de sumar una alerta por probabilidad de tormentas con granizo.
"Caluroso con nubosidad variable, lluvias y tormentas con granizo, vientos moderados a algo fuertes del sector sur", indica el pronóstico, con una mínima de 20°C y una máxima de 37°C.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alerta por altas temperaturas rige para:
"Efecto leve a moderado en la salud. Las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas", advierte el SMN.