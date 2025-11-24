Alerta amarilla por calor extremo y tormentas en Mendoza: las zonas alcanzadas

Hasta el miércoles, las temperaturas máximas estarán por encima de los 36°C.

Mendoza está bajo alerta amarilla por calor extremo, un fenómeno que se extenderá, al menos, hasta el miércoles.

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo para este lunes feriado: "Caluroso y algo nublado, vientos moderados del noreste. Tormentas hacia la noche. Inestable en cordillera". Tras una mínima de 18°C, la máxima alcanzará los 36°C.

Una selfie contra el calor en el Parque. Foto: José Gutiérrez / Los Andes Foto archivo | Los Andes En cuanto al martes, el reporte señala condiciones climáticas similares: "Caluroso y algo nublado, vientos de dirección variable. Tormentas hacia la noche. Inestable en cordillera". La máxima repetirá los 36°C.

El miércoles será el día más caluroso de la semana, además de sumar una alerta por probabilidad de tormentas con granizo.

"Caluroso con nubosidad variable, lluvias y tormentas con granizo, vientos moderados a algo fuertes del sector sur", indica el pronóstico, con una mínima de 20°C y una máxima de 37°C.