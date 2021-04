Alberto Fernández cerró la noche en el AMBA y Suárez evalúa qué hacer

El presidente Alberto Fernández anunció anoche las ampliaciones de restricciones de circulación para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con el cierre de escuelas por dos semanas desde el lunes próximo y le pidió a los gobernadores e intendentes del resto del país que imiten las medidas si quieren acompañarlo “en este momento tan difícil”.

Fuentes oficiales confiaron a Los Andes que el gobernador Rodolfo Suárez convocó para esta mañana una reunión donde se analizarán las disposiciones de Fernández. No se descarta que vayan a realizarse consultas a los intendentes para determinar si necesitan hacer un reajuste de las medidas ya tomadas en Mendoza, que vayan en línea con las nuevas disposiciones de Nación.

Fernández decidió restringir la circulación nocturna entre las 20 y las 6 de la mañana en la Capital Federal y 40 municipios el Gran Buenos Aires hasta el 30 de abril. Suspendió además las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas en lugares cerrados. Ordenó que los comercios puedan abrir sólo entre las 9 y las 19 y señaló que las actividades gastronómicas podrán funcionar sólo en modalidad de entrega a domicilio luego de las 19.

Por otra parte, del 19 al 30 de abril las escuelas del AMBA serán cerradas en los tres niveles educativos y las clases se dictarán de modo virtual. Esto va a contramano de lo que consensuó ayer el Consejo Federal de Educación, sobre que no había necesidad de cerrar los establecimientos, con un pedido explícito del ministro Nicolás Trotta para priorizar la educación presencial.

Fernández dijo que se vio obligado a tomar estas decisiones después de lanzar primero el 9 de abril restricciones que no surtieron en la sociedad el efecto que él y su gobierno esperaban. Y señaló que en la décima semana del año se acumularon 45.498 casos de Covid-19 en el país mientras que en la semana 15 (la última) fueron 122.468 casos. “La semana que va transcurriendo seguramente va a superar esa cifra. Eso nos está indicando que hemos multiplicando más que por dos los contagios en sólo un mes”, dijo el mandatario.

Y agregó: “Todo el esfuerzo que hemos hecho hasta aquí parece insuficiente a la luz de cómo aumentan los contagios en la Argentina”.

Las provincias

Los anuncios del jefe de Estado llegaron después de 72 horas de máxima tensión con varios gobernadores, por la decisión política que tomaron los mandatarios provinciales de no aplicar restricciones en zonas de alto riesgo epidemiológico como había sugerido el Ministerio de Salud de la Nación y como se los facultó vía DNU el 9 de abril.

Anoche, Fernández dijo que el resto de las jurisdicciones puede adherir ahora a las decisiones que comunicó. “Quiero recordarles a todos los argentinos que, de acuerdo al último DNU que dicté, las provincias pueden tomar estas medidas con prescindencia de la decisión presidencial”, dijo.

Y añadió: “Estoy tomando esta decisión y espero que los gobernadores e intendentes que entiendan que deben acompañarme en este momento difícil, lo hagan. Pero es responsabilidad de cada gobernador y de cada intendente hacerlo. Vivimos en un país federal y así lo exige el sistema federal”.

Después dijo: “En lo que a mí concierne, preservaré la salud de todos y todas las argentinas y en especial de los que viven en la Capital Federal, porque la ciudad es la capital de todos los argentinos y procuraré su cuidado al máximo. Extenderé ese cuidado con las fuerzas federales al Área Metropolitana de Buenos Aires”.

Fernández dijo que su gestión está monitoreando permanentemente la evolución de la pandemia en cada rincón de la Argentina. E insistió: “Necesitamos que los gobiernos provinciales y municipales fiscalicen y hagan cumplir las decisiones que tomamos. Y lo que más necesitamos que los argentinos y argentinas entiendan que el cuidado individual es central no solo para que no nos contagiemos nosotros sino para no contagiar al otro”.