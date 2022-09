Por año, 3.500 argentinos obtienen permiso de residencia en Estados Unidos: cómo es el trámite

De acuerdo al “Informe sobre las migraciones en el mundo 2022″ de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), los Estados Unidos de América es desde 1970 el principal destino de los migrantes internacionales. Desde entonces, el número de extranjeros que eligen el país para vivir se ha cuatriplicado, alcanzando los 51 millones en 2020. Se estima que son más de 278 mil los argentinos que viven allá y según el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, entre 2014 y 2020, un promedio de 3.500 argentinos por año obtiene su permiso de residencia legal en el país.

Qué se necesita para emigrar a Estados Unidos

Si bien la idea de emigrar hacia los Estados Unidos seduce a muchos argentinos, no todos finalmente logran el cometido. Es que mudarse a otro país requiere de tiempo, dedicación y mucha organización. Con la decisión tomada, una serie de requisitos hay que cumplir y documentación que entregar. En primera instancia, se debe contar con el patrocinio económico de un ciudadano, residente o empleador legal en Estados Unidos. En cuanto a la documentación, será necesario contar con DNI y pasaporte al día con sus respectivas fotocopias, documentos bancarios que demuestren solvencia económica, certificación de inexistencia de antecedentes penales y tener una Visa de Inmigrante que habilite el ingreso y permanencia en el país americano.

Además, existen otros temas importantes a contemplar. La elección del lugar donde se vivirá, es una de ellos. “No es un tema menor elegir lo que será el hogar. Es importante ir familiarizándose y conocer antes de viajar las comodidades de la ciudad, la oferta educativa y sanitaria, la cercanía con centros comerciales y demás cuestiones relacionadas con el día a día”, dijo Gastón Schneider, Socio fundador de QKapital compañía con sede en Miami que se especializa en acceso a créditos hipotecarios para inversionistas de América Latina interesados en bienes raíces en Estados Unidos.

Estados Unidos será aun más estricto y extremará los controles en los aeropuertos

Si la persona o familia que viaja no tiene una propiedad donde vivir, la compra de un inmueble es una alternativa, sobre todo si se hace con crédito hipotecario. Para ello, la intervención de un tercero puede ser necesaria para dar con el capital que se necesita en dólares y con el plan más adecuado para su inversión. QKapital, que cuenta con la misma licencia que las instituciones financieras tradicionales de Estados Unidos, asesora a los interesados para obtener el mejor crédito de acuerdo a sus características; y actúa como intermediaria con los bancos, que son quienes en definitiva otorgan los créditos.

“Es posible acceder a créditos que promedian entre los US$ 500 mil y los US$ 700 mil, aunque pueden ser a partir de los US$150 mil, a plazos con tasa fija o variable. Para esto, existen diversos programas de financiamiento desde el 50 % hasta 80 % del monto de la propiedad con una tasa de interés anual en dólares de entre el 4.125% y el 5.875%. Todo esto, vuelve muy atractivo el acceso a los créditos ya sea para comprar una vivienda para residir en ella, como para quienes buscan una propiedad con la intención de alquilarla”, cerró Gastón.

Cuando se trata de una mudanza de un país a otro es ideal que se planee a mediano - largo plazo, y necesario que se plantee una estrategia de inmigración personalizada. “No son todos los casos iguales, por eso es recomendable buscar asesoramiento en el tema” comentó Paola Peccoud, fundadora de compañía Inbuilders que se dedica a brindar soporte, contención y guía a personas que deciden emigrar a Estados Unidos por sus propios medios. Parte del trabajo de Paola radica en asesorar y acompañar a sus clientes en lo referido a Visa y permisos para radicarse en el país y poder trabajar según establece la ley americana. “Uno de los requisitos que más preocupa en general a los argentinos es la Visa. Existen distintos tipos y cada una ofrece diferentes beneficios. La más codiciada es la Green Card porque brinda mayor nivel de seguridad, pero también la más difícil de alcanzar”, explicó Peccoud.

La ansiada visa

Alcanzar la visa de permanencia permanente es la meta, ya que permite trabajar, estudiar y circular libremente en Estados Unidos, al mismo tiempo que entrar y salir del país sin problemas. Una manera de acceder a esta visa es gracias al Programa EB-5, recientemente relanzado por el Congreso de los Estados Unidos. Este programa permite a inversionistas argentinos acceder al visado con una inversión mínima de U$S 800 mil, esto le da derecho al inversionista y a sus familiares (cónyuges e hijos menores de 21 años) a ingresar al país para trabajar y administrar el negocio, además de permitirle la circulación en el territorio americano y la entrada y salida durante el tiempo que la visa esté vigente.

“Los argentinos interesados en sacar la Visa de Residencia Permanente que tengan una visa de turista y cuenten con una propiedad en Estados Unidos, podrán hacer una operación que es conocida como Cash Out, que consiste en hipotecar la propiedad para acceder al efectivo necesario para invertir en un negocio y así calificar como inversionista”, explicó Schneider.

Tomar la decisión de irse a vivir a Estados Unidos no es sencilla, y siempre que sea posible, conversar con personas que hayan atravesado por la situación será un plus. Para esto, existen comunidades digitales de argentinos en Estados Unidos en las que se puede acceder a valiosa información, que se encuentra en cualquier buscador de internet: hay grupos, páginas de Facebook, etc. También, la Embajada de Estados Unidos en Argentina es un espacio en el que podrá solicitarse información y que será conveniente tener mapeado al momento de emprender este camino de la emigración. Además, recibir asesoramiento de especialistas en el tema ayudará a transitar el proceso de manera más natural y evitar demoras indeseadas.