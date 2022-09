Habló la abuela de la tercera detenida por el ataque a Cristina Kirchner: “Si me hubiera enterado, le habría dado una paliza”

Las investigaciones en torno al ataque contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner siguen avanzando y hoy fue detenida una tercera persona. Se trata de una joven de 21 años, llamada Agustina Díaz. La abuela de la mujer hoy dijo que si hubiera sabido que la nieta participó en el hecho “le hubiera dado una paliza”, ya que “no se juega con la vida de nadie”.

Además de Díaz, se encuentran detenidos André Sabag Montiel, el hombre de 35 años que portaba el arma que apuntó a la cabeza de la vicepresidenta, y Brenda Ámbar Uliarte, la novia, de 23 años.

Un nuevo video muestra a Sabag Montiel y a su novia horas previas al ataque a Cristina Kirchner.

“Si me hubiera enterado de eso, le hubiera dado una paliza para poder corregirla porque no se juega con la vida de nadie, la vida se respeta porque es un don que Dios nos dio”, aseguró al canal C5N la abuela, que dijo llamarse Isaura. Estas palabras las dijo luego de que le preguntaran si sabía de la acusación a su nieta por borrar pruebas que conectaban a Brenda con el atentado.

Isaura comentó que anoche la Policía llevó adelante un allanamiento en su casa, el cual duró cinco horas. Allí, Díaz fue detenida y el personal policial secuestró “el celular, la computadora y la tablet”.

La abuela dijo estar sorprendida por lo sucedido, ya que ella cree que su nieta “no militaba” en ninguna agrupación ya que solamente se dedica a estudiar. Además, aseguró que su familia no habla de “política”.

“No trabaja, estaba terminando el secundario, otra ocupación no tiene”, resaltó Isaura y agregó que “a Brenda la conoció en la escuela antes de la pandemia”, aunque recién volvieron a comunicarse “hacía un mes”.

Respecto al comportamiento de Agustina el día del hecho, la señora contó que su nieta la despertó a las dos de la mañana y le dijo: “Atentaron contra la presidenta, mañana no vas a poder salir porque hay feriado”. Algunos días más tarde, Agustina le comentó que la habían detenido a Brenda y, según la abuela, “no estaba preocupada”.

“No nos metemos en nada, ninguno de nosotros, venimos de trabajar y nos quedamos en casa. Tengo cuatro hijos es la primera vez que me pasa, con mis hijos nunca me pasó nada y me viene a pasar con mi nieta”, concluyó Isaura.