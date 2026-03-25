AI Weekend llega a San Rafael: tres días de inteligencia artificial, hackatón y shows en vivo

San Rafael se prepara para recibir uno de los eventos tecnológicos más ambiciosos del año en Mendoza. Del 10 al 12 de abril se realizará AI Weekend (AIWKND), un festival centrado en inteligencia artificial, innovación y desarrollo personal que reunirá conferencias, workshops prácticos, competencia de proyectos y propuestas musicales en vivo.

Dos ladrones ingresaron a una despensa en San Rafael y fueron captados por las cámaras

Tras su paso por distintas ciudades del país en 2025, la experiencia desembarca en el sur mendocino con una agenda pensada para emprendedores, creativos, estudiantes y profesionales que buscan incorporar herramientas de IA aplicada, incluso sin conocimientos previos en programación.

AI Weekend se presenta como un espacio federal orientado a transformar la inspiración en proyectos concretos. La propuesta apunta a reunir a distintos actores del ecosistema emprendedor, educativo y productivo en torno a una temática que hoy atraviesa a todas las industrias: la inteligencia artificial y su aplicación real.

Tras su exitoso recorrido por distintas ciudades del país en 2025, AI Weekend desembarca en San Rafael como uno de los encuentros de inteligencia artificial más grandes e inclusivos de la Argentina.

El evento contará con el acompañamiento del Gobierno de Mendoza, en línea con iniciativas vinculadas a la innovación, el desarrollo tecnológico y la formación de talento en la provincia. A la vez, la UTN Regional San Rafael participará en la coorganización de parte de las conferencias y alojará a los speakers en su predio de Los Reyunos.

La programación se extenderá durante tres jornadas intensas. El viernes 10 de abril estará enfocado en las conferencias de apertura, con 27 charlas a cargo de referentes nacionales e internacionales, entre ellos representantes de marcas como Microsoft e iPlan, además de creativos publicitarios y speakers especializados.

Según la organización, en esa primera jornada habrá 11 charlas específicas sobre inteligencia artificial, 8 conferencias orientadas al desarrollo personal, la inspiración y las finanzas, y otras 8 vinculadas con gobernanza, startups de la UTN y presentaciones institucionales. Ese mismo día comenzará la Hackatón, instancia en la que los participantes presentarán ideas y conformarán equipos para trabajar durante todo el fin de semana.

El sábado 11 de abril estará dedicado al aprendizaje práctico y a la construcción de proyectos. Durante la mañana se dictarán workshops intensivos de formación técnica y estratégica, mientras que desde el mediodía avanzará la etapa central de la Hackatón. El cierre de la jornada incluirá un festival musical con presentaciones en vivo de What the Funk y 5 Copas.

El domingo 12 de abril llegará el sprint final. Los equipos darán los últimos ajustes a sus desarrollos y luego los presentarán ante un jurado de expertos. Después de la premiación, el encuentro concluirá con un set especial de DJs invitados.

LA AI-Weekend-san-rafael 2 AI Weekend llegará a San Rafael del 10 al 12 de abril con conferencias, workshops, hackatón y una propuesta pensada para vivir la inteligencia artificial de manera práctica y cercana. Gentileza AI Weekend

Mucho más que conferencias y proyectos

Además de su agenda académica y técnica, AI Weekend sumará una zona de robótica, videojuegos y cultura maker, ampliando la propuesta para distintos públicos. También se incorporará AI CAMP Experience, un espacio de camping y networking pensado para que la comunidad tecnológica pueda convivir e intercambiar ideas durante los tres días del festival.

Desde la organización destacaron que el objetivo es mostrar el potencial del talento local para generar soluciones reales a partir del uso de la inteligencia artificial, en un formato colaborativo y abierto a perfiles diversos.

Entradas para AI Weekend San Rafael

Las entradas ya están disponibles a través del sitio oficial aiweekend.tech. La convocatoria está abierta a estudiantes, emprendedores, profesionales, empresarios y entusiastas de la tecnología que quieran sumarse a una experiencia que combina formación, innovación y comunidad.