19 de marzo de 2026 - 17:28

Ex terminal: se adjudicaron los primeros 5 locales y se pondrá en marcha la playa de estacionamiento

En horas del mediodía de este jueves, el intendente Omar Félix firmó los convenios para adjudicar los primeros 5 locales comerciales y también para poner en marcha la playa de estacionamiento del predio.

Terminal de San Rafael (2)
Terminal de San Rafael (3)
Terminal de San Rafael (4)
Terminal de San Rafael (1)

Muy pronto entrarán en funcionamiento los primeros comercios, algo que se esperaba mucho. Decidimos esperar a finalizar el proceso electoral y cumplir con todos los pasos licitatorios pertinentes”, indicó el jefe comunal quien anunció además que “en pocos días más se pondrá en marcha la playa de estacionamiento, la cual será administrada por el municipio”.

Leé además

molero abrio el periodo de sesiones ordinarias con anuncios de inversion y proyeccion de crecimiento para alvear

Molero abrió el período de sesiones ordinarias con anuncios de inversión y proyección de crecimiento para Alvear
ulpiano suarez celebro el avance del gobierno provincial sobre los terrenos del ex autodromo general san martin

Ulpiano Suarez celebró el avance del gobierno provincial sobre los terrenos del ex autódromo General San Martín

Los contratos de locación se firmaron por cuatro años para aquellos que cumplieron con los requisitos que exigían los pliegos. Los primeros rubros que se instalarán serán gastronomía, cosmética, blanquería, inmobiliaria y heladería/chocolatería.

Estos locales ya están en condiciones de abrir, solo lo que demoren sus titulares en armar el negocio”, explicó el asesor letrado de la comuna, doctor Alfredo Juri Sticca.

Trabajo conjunto con la Cámara de Comercio

El proceso licitatorio contó con un acompañamiento muy importante de la Cámara de Comercio de San Rafael. Su titular, Gabriel Brega, destacó “la transparencia de un proceso exitoso. Se evaluó cada postulante para que cumpla con todos los requisitos y vaya de la mano con las necesidades del edificio” y remarcó que “en esta primera instancia se trata de cinco marcas sanrafaelinas”.

Playa de estacionamiento subterránea

También, en los próximos días se habilitará la playa de estacionamiento subterránea con espacio para 70 vehículos y equipada con tecnología acorde al emprendimiento.

La tarifa inicia desde 1500 pesos por hora. También habrá posibilidad de estadías y uso nocturno, con combos y regímenes que se están terminando de definir para la apertura del espacio”, indicó la directora de Recaudación, Liliana Paponet.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

todo lo que tenes que saber para disfrutar del 4° festival del malbec y el olivo

Todo lo que tenés que saber para disfrutar del 4° Festival del Malbec y el Olivo

el mundial de la hamburguesa genero un impacto economico superior a los $260 millones

El Mundial de la Hamburguesa generó un impacto económico superior a los $260 millones

cruzando el charco llega a maipu para encender el festival del malbec y el olivo

Cruzando el Charco llega a Maipú para encender el Festival del Malbec y el Olivo

tras revolucionar el lollapalooza, soledad llega a mendoza: asi sera su show

Tras revolucionar el Lollapalooza, Soledad llega a Mendoza: así será su show