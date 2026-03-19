Ex terminal: se adjudicaron los primeros 5 locales y se pondrá en marcha la playa de estacionamiento

En horas del mediodía de este jueves, el intendente Omar Félix firmó los convenios para adjudicar los primeros 5 locales comerciales y también para poner en marcha la playa de estacionamiento del predio .

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“Muy pronto entrarán en funcionamiento los primeros comercios, algo que se esperaba mucho. Decidimos esperar a finalizar el proceso electoral y cumplir con todos los pasos licitatorios pertinentes”, indicó el jefe comunal quien anunció además que “en pocos días más se pondrá en marcha la playa de estacionamiento, la cual será administrada por el municipio”.

Los contratos de locación se firmaron por cuatro años para aquellos que cumplieron con los requisitos que exigían los pliegos. Los primeros rubros que se instalarán serán gastronomía, cosmética, blanquería, inmobiliaria y heladería/chocolatería.

“Estos locales ya están en condiciones de abrir, solo lo que demoren sus titulares en armar el negocio”, explicó el asesor letrado de la comuna, doctor Alfredo Juri Sticca.

Trabajo conjunto con la Cámara de Comercio El proceso licitatorio contó con un acompañamiento muy importante de la Cámara de Comercio de San Rafael. Su titular, Gabriel Brega, destacó “la transparencia de un proceso exitoso. Se evaluó cada postulante para que cumpla con todos los requisitos y vaya de la mano con las necesidades del edificio” y remarcó que “en esta primera instancia se trata de cinco marcas sanrafaelinas”.

Playa de estacionamiento subterránea También, en los próximos días se habilitará la playa de estacionamiento subterránea con espacio para 70 vehículos y equipada con tecnología acorde al emprendimiento.