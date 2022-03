Agustina Míguez, Reina de Tupungato: “Desde niña quise vivir esta experiencia”

La flamante reina del departamento del Valle de Uco representó al distrito La Carrera y fue coronada con 39 votos, en una colorida fiesta que se realizó en el Teatro Griego Municipal y se denominó “Manos de Vendimia”. “La fiesta fue en honor a todos los trabajadores que realizan esta actividad, fue un show increíble con muchos artistas en escena”, recuerda emocionada la tupungatina.

-¿Qué se siente ser la sucesora de la actual reina, Mayra Tous?

-Es una responsabilidad muy grande, porque Mayra nos representó de la mejor manera durante dos años. Voy a dar lo mejor de mí para dejar en lo más alto a mi departamento. Desde niña quise vivir esta experiencia; por suerte conté con el apoyo de toda mi familia.

-¿Cómo es tu distrito, La Carrera?

-La Carrera es un distrito atrapante y pintoresco; su vista panorámica permite disfrutar de bellos paisajes y también de la aventura de montaña, ya que nos ofrece trekking y cabalgatas. También se puede pasar el día disfrutando con familia y amigos de su excelente gastronomía.

-¿Cómo definirías a tu departamento?

-Tupungato es un lugar hermoso y tranquilo, con increíbles paisajes, excelentes vinos y resalta las obras de los artesanos. Al ingresar al departamento el turista se encuentra con el Cristo Rey, que también es uno de los lugares elegidos y que destaco por sus vistas a la Cordillera.

-Mencionaste el apoyo de tu familia en este reinado, ¿quiénes la componen?

-Mi papá se llama Rodolfo, tiene 46 años y se dedica a la agricultura. Mi mamá Gabriela, de 44 años, es docente. También vivo con mi hermana Juliana de 17, que es estudiante secundaria, y mi abuelita Hilda. Y cuento con todo el apoyo de mi novio, Sebastián.

-¿Además de tus estudios, a qué dedicás tu tiempo?

-Me gusta salir a caminar y me apasiona bailar. En este momento estoy estudiando 3er año de Bioquímica en la Universidad Maza, y a futuro me imagino creciendo y progresando en esta profesión que me encanta.

-¿Cómo definirías a Agustina en pocas palabras?

-Soy una persona solidaria y cariñosa, pero mi principal defecto es que me enojo rápido.

-¿En qué consiste tu proyecto social?

-El proyecto que planteé y en el que estoy trabajando consiste en la concientización para el cuidado del medio ambiente, un tema que me preocupa.