Agostina Saua, la mujer que habita detrás de la Reina Nacional de la Vendimia

La Reina de la Vendimia Nacional 2024 transcurre su primera semana de reinado y cuenta que por estos días está viviendo su sueño, si bien la agenda de la soberana ha sido extenuante, siempre se presenta sonriente y dispuesta a escuchar a los mendocinos. Además adelantó que le espera como profe de Inglés y explicó que tiene entre sus prioridades la inclusión de las personas con discapacidad.

“Han sido días hermosos, llenos de nuevas actividades. Nos han recibido con mucho cariño en cada lugar que hemos visitado, estamos felices y disfrutando el día a día tratando de procesar nuevas emociones”, expresó Agostina a diario Los Andes.

En el aniversario número 463 de su fundación, la capital hizo historia al conseguir la corona de la fiesta máxima de los mendocinos en una emotiva elección. Si bien desde el 2017 las reinas de la Ciudad dejaron de ser “anfitrionas” de la Vendimia para convertirse también en candidatas a portar la banda nacional, hasta este año eso no había ocurrido.

“Creo que ser parte de un club deportivo tan importante y popular en Mendoza ayudó mucho a que la gente me apoye y me conozca”, explicó la blonda soberana a este diario.

“Aún tengo frescos en mi memoria los gritos y aplausos de la gente durante los votos el día de la coronación y los carteles que nos habían hecho. El ser consciente, unos pocos días después, de tanto apoyo que recibimos de nuestras familias, amigos, clubes, municipios y mendocinos y turistas que nos acompañaron durante la vía blanca, el carrusel y el acto central es increíble. Me guardo todo ese amor que nos brindaron en lo más profundo de mi corazón para el resto de mi vida”, explicó emocionada.

Agostina Saua en los preparativos al aniversario de la arístides Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

El pasado jueves, en el aniversario número 6 de la calle Arístides Villanueva, Agostina y Rocío Neila, la Virreina Nacional, participaron del multitudinario evento, y mientras ambas eran peiñadas y maquilladas en la peluquería céntrica Pascual Porco, algunos vecinos detectaron que las representantes se encontraban dentro y esperaron pacientemente para poder saludarlas. La Reina estuvo muy atenta a los asistentes todo el tiempo, que se turnaban para tomarse fotografías.

Al caminar por la calle, junto con funcionarios de la comuna, se acercaron familias, niños y también turistas, de los cuales destacó un grupo de brasileros que se maravillaron con la presencia de la soberana, e insistieron hasta que lograron grabarse y tomarse fotos con Agostina.

Esa noche, agradeciendo el apoyo Agostina expresó: “Quiero agradecer a todos los que están acá con nosotros, festejando el sexto aniversario de la calle Arístides. También a aquellos que nos acompañan y que me han acompañado desde el comienzo. También, a todas las mujeres que me inspiraron, que me dieron fortaleza, que me formaron, que me ayudaron a seguir a pesar de todo, esto se lo debo a ustedes”.

“Me considero una mujer independiente”

Agostina vive sola en la Ciudad junto a su fiel gato. Se independizó a fines del año pasado gracias a la estabilidad laboral que le daba trabajar como profesora de inglés en un colegio bilingüe del Gran Mendoza. “Fue un gran logro dar el paso de la independencia económica”, dice orgullosa “la profe”, egresada de Universidad Nacional de Cuyo.

Previo a su mudanza, la soberana había compartido casa un poco más de un año con su amada abuela Luisa, una mujer “re copada”, que vive sola y sigue siendo re independiente. Luisa la marcó y le enseñó mucho, sobre todo, a reencontrarse consigo misma.

Agostina Saua Reina Nacional Vendimia 2024, en su Ciudad. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

La Reina de 23 años hace honor a las mujeres trabajadoras e independientes, además de vivir sola, hace deportes y tiene un corazón muy solidario. Entre sus fortalezas, destaca y enamora por su bella voz, la cual muchos pudieron disfrutar en el Paseo Federal celebrado en Guaymallén: “Me encanta cantar. No estudié canto; solo fui al coro de mi escuela (Monseñor Scalabrini), pero me engancho cuando me piden que lo haga. Nunca había cantado un tango. El otro día también canté una cueca por primera vez. Me preguntaron, en ambas ocasiones, si quería hacerlo y dije que sí, sin ningún problema”, cuenta entre sonrisas.

Agostina salió reina del Club Mendoza de Regatas, del cual es socia y en donde practica natación desde hace años. A esa entidad representó a la hora de postularse en el municipio y ser parte de la historia vendimial en la propuesta vecinal “Ciudad de origen y sueños”.

DUPLA DINÁMICA: AGOS Y RO

Siguiendo la línea de la Reina Nacional 2023, Ana Laura Verde y la Virreina 2023, Gemina Navarro, las recientes soberanas buscan continuar con un “trabajo en equipo”, donde ya se puede notar la bella amistad que están construyendo.

soberanas 2024 Rocío Neila y Agostina Saua

“Ya hemos acordado con Ro (así denomina cariñosamente a Rocío Neila), para continuar con todos los proyectos presentados de las reinas departamentales, de esta forma buscaremos dar comienzo con la reunión formal para tener en cuenta los presupuestos y la organización de cada proyecto”, agregó Agostina.

“A trabajar en equipo reina y virreina junto con las reinas departamentales para tener más unión y más fuerza. Darles el ejemplo a que podemos ser nosotros mismos y hacernos oír y respetar. Y que todos somos importantes y podemos dejar nuestra huella en la comunidad y aferrarnos a nuestros orígenes para que nuestra gran historia no quede en el olvido”, mencionó con emoción.

Este fin de semana, ambas visitan San Carlos, el departamento natal de la Virreina Nacional, por lo que Agostina mencionó grandes expectativas y alegría: “Estoy muy contenta de poder acompañarla a su pueblo”.

“Con Ro nos gustaría inspirar a las futuras generaciones a que se animen a luchar por sus sueños, a enfrentar sus miedos y superar cualquier barrera que se encuentren en el camino e intentarlo las veces que sea necesario”, recalcó.

PRESENTE Y FUTURO

Se le consultó a la flamante soberana cuáles eran sus expectativas para este año y cómo las aboRdaría profesionalmente, a lo respondió: “Tengo pensado volver al trabajo con “normalidad” siendo contemplada en viajes y reuniones, ya que entiendo que el ser Reina Nacional de la Vendimia es un rol que solo dura un año, de mayor jerarquía y con el cual estoy muy comprometida”.

“De acá a 5 años me veo con nuevos aprendizajes y experiencias producto de Vendimia y espero poder seguir contribuyendo a la sociedad desde el rol de reina de mandato cumplido, como lo hacen grandes mujeres que pasaron por vendimia y aún siguen trabajando para la comunidad”, manifestó la mendocina respecto a su futuro post-reinado.

Al consultarle por quiénes eran esas mujeres que inspiraban, la candidata señaló que se sentía identificada con el mandato de Paula Garcia, la soberana del 2007, Vicky Colovatti -reina 2017 y representante de Maipú-y Maira Tous -soberana del 2020-”

INCLUIR A LAS PERSONAS CIEGAS, UNA PRIORIDAD

La soberana presentó al municipio dos proyectos de inclusión para personas con discapacidad, especialmente, personas ciegas. Su objetivo es que se logre capacitar sobre el sistema de lectura y escritura Braile a la comunidad en general, es algo sencillo, pero poco difundido en la sociedad, según la joven reina.

Quien inspiró a la reina fue Cecilia Flores, compañera de natación en su club y una de sus mejores amigas. Cecilia es ciega y, gracias al esfuerzo de sus padres, profes del sistema Braile y transcriptores de todos los textos escolares de Cecilia fue que “Ceci” estudió evitando que le tuviesen que leer en todo momento.

Por supuesto, Agostina aprendió a escribir y leer Braile gracias a su amiga: “Un día le pedí que me enseñara porque me costaba mucho de esa forma de leer y escribir y me enseñó. Es muy sencillo. Debería ser más conocido el Braile para el público en general”.

El otro proyecto apunta a la semaforización sonora en la Ciudad para personas no videntes. “Mendoza no tiene semáforos sonoros, pese a ser un invento argentino. Creo que si en una arteria principal como es la avenida San Martín se puede colocar un semáforo así, ya para mí sería un sueño cumplido”, se entusiasma la socia del Club Regatas.