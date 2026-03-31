Agostina Páez pagó la fianza de casi 20 mil dólares y ya puede volver a la Argentina

La abogada argentina Agostina Páez finalmente podrá regresar a su país luego de concretar este martes el pago de una fianza de 20.000 dólares impuesta por la Justicia brasileña, en el marco de la causa por injuria racial en su contra.

La transferencia, realizada vía Pix al Banco do Brasil , se produjo luego de que se le concediera un hábeas corpus que le permite abandonar el territorio vecino mientras el proceso judicial en su contra sigue su curso.

Páez se encontraba retenida en Brasil desde enero, tras ser denunciada por injuria racial a raíz de un episodio ocurrido el 14 de ese mes en un bar de Ipanema, donde fue filmada realizando gestos racistas hacia los empleados.

Aunque la defensa argumentó que existieron provocaciones previas por parte del personal del local, las autoridades locales consideraron las grabaciones como prueba suficiente para iniciar la investigación.

Como parte de los avances en la causa, la Justicia de Brasil ya le retiró la tobillera electrónica que la abogada de 29 años portaba desde enero. Además, tanto la fiscalía como la querella aceptaron el pedido de la defensa para que la imputada regrese a la Argentina, bajo la condición de que mantenga actualizados sus datos de contacto y domicilio.

El acuerdo alcanzado, que ahora debe ser homologado por el juez, contempla una condena de dos años de prisión, la cual sería sustituida por medidas alternativas. Entre estas opciones se encuentran la realización de trabajos comunitarios desde su provincia de origen y la asistencia a cursos obligatorios sobre derechos humanos.

La joven calificó su estadía y el proceso judicial como una "pesadilla". A partir de ahora, Páez esperará en libertad el veredicto final, que se estima podría conocerse en un plazo de 15 a 20 días. Durante ese periodo, no tendrá restricciones de movilidad más allá de las que se determinen en el marco de la cooperación judicial entre Argentina y Brasil.