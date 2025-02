Agostina nos cuenta su experiencia, a una semana de terminar su mandato como reina histórica de la Ciudad

A una semana de cumplirse su mandato, la reina de la Ciudad de Mendoza y actual reina nacional de la Vendimia, hace un repaso por estos doce meses: su experiencia, sus proyectos, su relación con la música, las redes sociales y más.

Contanos tu experiencia como Reina Nacional de la Vendimia

Agostina: Mi experiencia fue increíble. Nunca imaginé vivir todo lo que pasó este año. Tuve momentos maravillosos y conocí a grandes personas. Estoy muy feliz porque el balance es positivo y porque pude concretar muchos proyectos a nivel departamental y también a nivel provincial. Tuve la posibilidad de representar a nuestra industria madre, no sólo a nivel provincial y nacional, sino también en el exterior, llevando a la Capital Internacional del Vino al mundo.

¿Cómo fue equilibrar los roles de ser reina de la Ciudad y, a su vez, reina nacional?

Agostina: No fue tarea fácil porque surgen actividades que hay que cumplir en ambos roles. Como reina nacional hay que llegar a todos los departamentos y en la Ciudad siempre quise estar presente para poder cumplir y concretar distintos proyectos. Costó, pero se pudo.

Reinar en tiempos de inmediatez, de redes sociales… ¿Cómo fue?

Agostina: No se me hizo difícil porque desde el principio tuve la idea de mostrar un poco el detrás de escena. La gente ve a las reinas en la Vendimia y después no saben muy bien qué hacen o en qué trabajan. Todas las reinas tenemos un trabajo activo y las redes permiten compartir eso con la gente. Creo que las redes sociales han sido muy favorables; hemos podido hacer vivos y mostrar el lado humano de la reina, no sólo el lado protocolar. Claro que siempre hay personas con comentarios negativos, pero hay que aprender a vivir y trabajar con eso.

¿Y tu relación con Rocío, la virreina, y el resto de las representantes?

Agostina: Mi relación con Rocío y con las reinas departamentales es hermosa, conectamos desde el primer día. Nos hicimos súper amigas. Siempre decimos que no es lo mismo hacer proyectos o enfrentar distintas situaciones sola que juntas. Somos muchas mujeres viviendo lo mismo, sintiendo lo mismo y pasando por las mismas cosas, entonces hacemos catarsis en grupo. Al tener un grupo lindo se pueden lograr un montón de cosas. Con Rocío hemos compartido todo el año, hemos vivido juntas, estamos mimetizadas. Al principio a mí me costó encontrar mi lugar como reina sin tapar el rol de la virreina, pero de a poco se fue dando una relación que se destacó por trabajar a la par.

¿Cómo se dio el proyecto Herederas de Vendimia?

Agostina: A nivel provincial, con Rocío presentamos un proyecto llamado Herederas de Vendimia. Consiste en brindar capacitaciones a las reinas de todos los departamentos de la provincia acerca de distintos temas como la historia de la Vendimia, el uso de atributos, ceremonial y protocolo, normas de convivencia, deberes y derechos de la reina. Tocamos distintos temas, siempre aclarándoles que nosotras no somos historiadoras ni ceremonialistas, pero contándoles todo lo aprendido en este tiempo. Todas las mujeres que atraviesan Vendimia no sólo son reinas, sino que son herederas de esta fiesta, y lo cierto es que todos los mendocinos somos herederos de Vendimia. Depende de nosotras que nuestra identidad y nuestras tradiciones trasciendan. De ahí, el proyecto Herederas de Vendimia.

A los turistas, ¿qué les llama la atención de Mendoza?

Agostina: Cuando tuvimos la posibilidad de salir al exterior y de viajar a ferias internacionales de turismo, mucha gente nos consultaba sobre el rol de las reinas de la Vendimia y la fiesta. Pero lo que más nos preguntaban era sobre las bodegas, el enoturismo y los mejores momentos para viajar a Mendoza.

Hablemos de tu rol social como reina de la Vendimia

Agostina: Las reinas tenemos la oportunidad de hacer un proyecto a nivel departamental y cada una elige el área a trabajar, puede ser salud, discapacidad, educación, lo que sea. En mi caso elegí la inclusión y la discapacidad. Para eso trabajé en un proyecto que lo realizamos en octubre, durante el Mes de la Inclusión, en la plaza Independencia. Allí hicimos juegos y llegamos a la gente de una forma en la que se comprendiera lo que es la empatía e incluir verdaderamente a alguien.

Durante la Vendimia se te vio cercana al canto. ¿Cuál es tu relación actual con la música?

Agostina: Con la música se vienen cosas. En la Vendimia tuve la posibilidad de vincularme más con el folclore, género en el que no había profundizado antes. La verdad es que además de que está muy vinculado a la Vendimia, me encanta. En la actualidad tengo un par de ideas en mente y estamos trabajando junto con la Virreina (Rocío) en algo que, si tenemos suerte, vamos a poder anunciar y sacar pronto. Pero es un proyecto que tiene que ver con la música, el baile y nosotras.

VIDEO - ENTREVISTA A AGOSTINA JAZMÍN SAUA