Advierten sobre los síntomas diferentes de la Ómicron: no causa pérdida de olfato ni de gusto

La nueva variante de coronavirus llamada ómicron es la que más mutaciones diferentes acumula en su genoma, pero no es lo único diferente ya que también presenta síntomas que no coinciden del todo con el Covid-19 de principios de la pandemia.

Aunque los datos continúan siendo escasos, los primeros indicios que se han presentado en Europa indican que la nueva cepa produce síntomas sensiblemente diferentes a los que hemos visto por ejemplo con la Delta.

Uno de los síntomas diferentes que más llama la atención es la pérdida del olfato. En las primeras olas de covid, hasta en un 70% de los pacientes hubo anosmia, un síntoma muy específico del coronavirus. Ahora esta afectación es muy poco frecuente o casi nula.

Ómicron: más contagiosa

Uno de los estudios se hizo a partir de un grupo de personas que se contagiaron en masa. Sucedió el 26 de noviembre, en Oslo, en un restaurante donde había un grupo de 111 personas, de las cuales todas estaban vacunadas con ambas dosis y una prueba de antígenos hecha uno o dos días antes. Pero una de ellas acababa de llegar de Sudáfrica, donde se detectó originalmente la ómicron y venía infectada con la nueva variante.

Esta variante infectó hasta al 74% de las 110 personas involucradas, de todas ellas, solo el 12% perdió el olfato, mientras que los síntomas más frecuentes fueron tos, mocos y cansancio. Pero ninguno de los infectados tuvo que ser hospitalizado.

Por su parte, Vicente Martín Sánchez, vocal de la Sociedad Española de Atención Primaria y catedrático de medicina preventiva en la Universidad de León, explicó a El País que la mayoría de los contagiados por la variante presenta un cuadro similar al de un catarro o una alergia. “La pérdida de olfato es cada vez menos común. De hecho, ya con la variante delta se daba con mucha menos frecuencia”, resaltó.

Además, el médico aseguró que cualquier persona con los síntomas mencionados que piense que tiene Covid, le recomienda que se aísle y solicite una prueba lo antes posible. “Si la gente sigue haciendo vida normal pensando que si no ha perdido el olfato no tiene Covid contagiará a todo su entorno. No puede ser gripe porque este virus aún no ha aparecido este invierno”, insistió.

Por otra parte, en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander la jefa de infecciosas, Carmen Fariñas, está viendo las dos caras de ómicron cada vez más claras: “Vemos cuadros con estornudos, rinorrea (goteo de la nariz), dolor de garganta más moderado y menos fiebre que con otras variantes”.

Y agregó: “Es muy parecido a un catarro normal pero tal vez con un poco más de cansancio y malestar. Ya no vemos la pérdida de olfato y gusto que había sobre todo con la variante alfa también conocida como británica y aislada en diciembre de 2020″.