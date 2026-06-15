Acoso en línea: 10 consejos para advertir y evitar episodios de grooming en plataformas de videojuegos online

Los videojuegos en línea son, desde hace tiempo, un universo tan infinito como misterioso dentro de un espacio en el que todo puede pasar: la virtualidad . A diario, millones de personas interactúan, charlan, comparten experiencias y construyen vínculos en tiempo real. Y, al mismo tiempo, puede ser un espacio en el que niños, niñas y adolescentes (NNyA) queden expuestos a riesgos de acoso .

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Teniendo en cuenta esta realidad, los videojuegos online son el escenario ideal para la proliferación del Grooming (también conocido como acoso sexual en línea ). Se trata de aquellos episodios (tipificados como delitos en el Código Penal) en que personas adultas -muchas veces haciéndose pasar por niños y creando un personaje falso- captan a menores de edad a través de medios digitales y les piden fotos y videos para luego extorsionarlos .

En este contexto y con la lupa puesta sobre el universo virtual y de los videojuegos en línea, Roblox -una de las plataformas de videojuegos más populares entre chicos y adolescentes, con más de 150 millones de usuarios diarios en todo el mundo- presentó, junto a Grooming Argentina , la nueva edición 2026 de su Guía para Familias Argentinas .

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Se trata de un documento orientado a fortalecer la prevención y el bienestar digital y que surge como parte de una alianza que ambas organizaciones mantienen desde 2018. El principal objetivo es actualizar las herramientas de protección, controles parentales y recursos educativos para acompañar a las familias en el uso seguro de la plataforma.

"Durante años cometimos el error de pensar que la seguridad digital era un problema exclusivamente tecnológico . Hoy sabemos que proteger a niñas, niños y adolescentes en internet exige una responsabilidad compartida entre las familias, las escuelas, las organizaciones de la sociedad civil y las propias plataformas ", destacó el fundador y director ejecutivo de Grooming Argentina, Hernán Navarro .

El documento incorpora las más recientes funciones de seguridad implementadas por Roblox, entre las que se destaca la estimación de edad facial para determinadas funciones sociales, así como también nuevas categorías de cuentas según la edad de los usuarios y herramientas de control parental más reforzadas.

Un delito se abusa de la confianza

A diferencia de otros delitos más "violentos" -por decirlo de alguna manera-, el Grooming no comienza con amenazas ni situaciones explícitas. Más bien, y por el contrario, suele desarrollarse de manera progresiva y en base a una confianza que el agresor se gana de parte del menor (es decir, la víctima).

Atención padres: los jugadores de videojuegos son víctimas de abuso Atención padres: los jugadores de videojuegos son víctimas de abuso Imagen ilustrativa

Tras iniciar un aparente vínculo de confianza -que parte de un personaje inventado por el agresor-, la víctima suele caer en su red. Porque el "groomer" se presenta a sí mismo como un niño o adolescente y le muestra a su blanco una serie de intereses y gustos compartidos. En base a todo esto, se genera un vínculo emocional.

Hernan navarro 2

Con el tiempo, y aprovechando esa confianza, el atacante busca obtener información personal, imágenes íntimas o incluso concretar encuentros fuera del entorno digital. Y si se llega a este momento, la situación termina tornándose mucho más crítica.

Diez consejos para prevenir situaciones de Grooming en videojuegos online

Según coinciden los especialistas, la prevención del Grooming no depende únicamente de filtros tecnológicos. También el diálogo permanente entre adultos y menores es fundamental.

Mantener una comunicación abierta sobre la vida digital

Es clave que los adultos y sus hijos hablen con naturalidad sobre los juegos que utilizan los chicos, con quiénes interactúan y qué experiencias viven en línea. Ello permite detectar situaciones extrañas antes de que se conviertan en un problema.

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Configurar los controles parentales

Las plataformas actuales ofrecen herramientas para limitar contactos, restringir contenidos y supervisar determinadas actividades. Activarlas es una de las primeras -y principales- medidas de protección.

Revisar periódicamente la configuración de privacidad

Es recomendable verificar quién puede enviar mensajes, solicitar amistad o sumarse a las partidas. Cuanto más restringidas estén estas opciones, menor será la exposición de los NNyA a desconocidos.

niños con celular No los obligues a dejar de usar el celular porque podría ser un problema. WEB

Enseñar a no compartir información personal

Nunca debe difundirse en chats o conversaciones dentro de los juegos información privada y sensible como nombre completo, dirección, escuela, número de teléfono o rutinas diarias.

No todos son quienes dicen ser

Detrás de un perfil puede haber alguien que oculta su verdadera identidad. Los especialistas recomiendan reforzar este concepto desde edades tempranas.

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Estar atentos a cambios de conducta

Aislamiento repentino, nerviosismo al usar determinados dispositivos, ocultar conversaciones o mostrar preocupación excesiva por contactos online pueden ser señales de alerta en los niños o adolescentes.

Utilizar herramientas de bloqueo y denuncia

Ante comportamientos incómodos, pedidos inapropiados o mensajes sospechosos, se debe bloquear al usuario y reportar la situación dentro de la plataforma. Es importante que los menores entiendan esto como medida preventiva.

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Evitar que las conversaciones migren a otras aplicaciones

Los groomers suelen intentar trasladar el contacto desde las plataformas de juego hacia servicios de mensajería privada o redes sociales donde existen menos controles y supervisión.

Promover hábitos básicos de ciberseguridad

Entre las medidas que ayudan a reducir riesgos y proteger las cuentas se destacan el uso de contraseñas seguras, verificación en dos pasos y cuidado de los datos personales.

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Saber dónde pedir ayuda

Ante una sospecha o situación concreta, es fundamental conservar evidencias, realizar la denuncia y buscar asesoramiento profesional. Grooming Argentina dispone de canales de asistencia (el WhatsApp +54 9 11 2481-1722, habilitado permanentemente) para reportar casos de manera ágil y confidencial.

Nuevas herramientas para reforzar la protección

Entre las novedades incorporadas por Roblox durante este año se destaca el sistema de estimación de edad facial, una tecnología que permite verificar rangos etarios para determinadas funciones sociales y limitar interacciones entre usuarios con diferencias de edad significativas.

Según un experto, bloquear Roblox no soluciona el acoso virtual: "El pedófilo se va a otra plataforma" Según un experto, bloquear Roblox no soluciona el acoso virtual: "El pedófilo se va a otra plataforma" Imagen ilustrativa (Freepik)

Además, la plataforma anunció la implementación de nuevas categorías de cuentas para usuarios jóvenes. Roblox Kids estará destinada a niños de entre 5 y 8 años, mientras que Roblox Select estará orientada a usuarios de entre 9 y 15 años, con distintos niveles de acceso y supervisión según la edad.

Sin embargo, desde la compañía remarcaron que estas herramientas buscan complementar -y no reemplazar- el rol de las familias en el acompañamiento digital de los menores.