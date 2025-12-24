Acordaron un bono de $300 mil para docentes y de $280 mil para celadores: cómo y cuándo se pagará

La Dirección General de Escuelas (DGE) y el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) firmaron un acta acuerdo para el pago de una ayuda económica destinada a docentes y celadores dependientes del sistema educativo provincial.

En el caso de los docentes, se estableció el pago de $300.000 en concepto de ayuda para útiles escolares, que será abonado por única vez y de manera escalonada. El cronograma prevé una primera acreditación de $100.000 el viernes 16 de enero de 2026, una segunda cuota de $170.000 el viernes 20 de febrero de 2026, y el monto restante junto con los haberes del mes de abril de 2026.

Por su parte, para los agentes celadores dependientes de la DGE se acordó una suma total de $280.000 en concepto de indumentaria o vestimenta. El esquema de pago contempla un primer desembolso de $90.000 el 16 de enero de 2026, un segundo pago de $160.000 el 20 de febrero de 2026, y el saldo restante junto con los haberes de abril de 2026.

Desde el gobierno escolar destacaron que este acuerdo refleja la voluntad y el compromiso de cumplir con los entendimientos alcanzados con el SUTE, en el marco del diálogo permanente con los representantes de los trabajadores de la educación.