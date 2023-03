A un mes del inicio de clases, aún hay alumnos sin banco en secundaria en Mendoza

Casi un mes después del inicio del ciclo lectivo en Mendoza, aún hay alumnos que no han comenzado el cursado en secundaria. Tal cual señalaron desde la Dirección General de Escuelas (DGE), siguen llegando solicitudes de asignaciones de bancos aunque no pudieron especificar cuántos son los afectados.

Emilio Moreno, director de Educación Secundaria, destacó a Los Andes que no es que falten bancos en el sistema, sino que el escollo es la distribución. Una de las causas es una vieja conocida: la preferencia por ciertas escuelas y el rechazo de otras. Así, algunos establecimientos tienen una demanda de aspirantes imposible de cubrir mientras que otras tienen bancos disponibles que no son tomados ni aún en estas circunstancias.

“No se sabe cuántos (alumnos) son los que no tienen banco porque todos los días aparece un chico nuevo; bancos hay”, señaló el funcionario.

Moreno explicó que, en general, se trata de alumnos que salen del sistema privado de educación para pasarse al público y chicos que repiten. Por otra parte, la mayor proporción son estudiantes de tercer año, en los que se están apreciando mayores dificultades con la permanencia o repitencia.

Preferencias

Una adolescente comentó a este diario que un conocido suyo que vive en Ciudad está, a esta altura, sin ir a clases por falta de bancos. “No he podido empezar porque la escuela a la que me conviene y a la que quería ir no tiene banco y mis papás están esperando a ver si se abre la posibilidad, porque las otras escuelas nos quedan lejos o no me gustan”, admitió.

Similar es el caso narrado por un adolescente de San Martín: no aprobó la cantidad de materias necesarias para pasar de año, buscó cambiarse de escuela y, hasta ahora, no ha conseguido uno que lo reciba, según su relato.

La escuela Vicente Zapata, en la Ciudad de Mendoza, es uno de los establecimientos que presenta una altísima demanda. Como para tener una noción de la brecha, allí informaron que tienen unos 1.500 aspirantes a primer año pero ingresan 190 alumnos. La prioridad se da, tal cual está establecido en la normativa, por cercanía al domicilio, hermanos de alumnos, abanderados, estudiantes con discapacidad y promedio.

En contraposición, Moreno mencionó algunas instituciones donde hay bancos disponibles que no se toman, tal el caso de la escuela Profesor Casiva de Las Heras, Doctor Borghi, en el barrio Cano de Ciudad o la García Lorca, en Godoy Cruz.

“Las que están saturadas son las escuelas céntricas y no hay bancos porque han promocionado bastante cantidad de chicos y no se producen las vacantes”, comentó el director de Educación Secundaria.

Refirió que las circunstancias que se dan son, por ejemplo, que se cambian de casa y quieren algo cerca o que repiten en escuelas privadas que luego no los reciben, quizás porque tampoco tienen banco.

“Tercer año ha sido el más complejo, donde se ha producido alguna repitencia. Es de ese año que buscan más bancos, ahí está el foco grave, y los terceros están colapsados en las escuelas con mayor demanda”, resaltó Moreno.

Agregó: “Hay muchos chicos que en la UNCuyo repiten con dos espacios y vienen a buscar banco. La escuela siempre absorbe repetidores, el problema es con las escuelas privadas y de la UNCuyo. En las privadas repiten y en algunos casos no los aceptan”.

El funcionario de la DGE no negó la influencia de la situación económica en el traslado de alumnos de instituciones privadas al sector público, aunque consideró que este no es un factor de peso que impacte en las dificultades para acceder a bancos. “Las escuelas privadas también están llenas”, destacó.

Qué se hace

Lo cierto es que desde hace años sucede que hay escuelas “favoritas” que reúnen las voluntades de los padres y otras que son rechazadas. Moreno no supo señalar por qué sucede esto, negó que se trate de una cuestión de zonas donde están ubicadas y señaló que ocurre por escuela.

Comentó el caso de la escuela García Lorca, sobre la que dijo que está bien ubicada, tiene un polideportivo cerca y él mismo ha sido docente allí. Aseguró que es una escuela que trabaja muy bien y, sin embargo, no es una de las de mayor demanda.

Moreno consideró que muchas veces se instala una concepción negativa de alguna escuela pero que, quizás, es de hace mucho tiempo. Las gestiones directivas cambian, las comunidades, los contextos. Y mencionó que sucede lo mismo a la inversa: hay padres que han ido a un colegio y quieren que sus hijos vayan allí pero la escuela ya no es la misma. “A veces los padres eligen una escuela pero no saben ni qué bachiller es”, apuntó.

Por lo pronto, Moreno dijo que el Estado tiene la obligación de garantizar un banco, por lo que cuando llegan con esta situación, se les asigna inmediatamente pero muchos después no lo toman porque no les gusta.

Algunos están especulando con que sean llamados por haber quedado en lista de espera en los establecimientos de su preferencia después de marzo. Es que se está transitando la etapa de recuperación de saberes para alumnos que adeudan aprendizajes, por lo que quizás queden vacantes libres de chicos que no logren promocionar.

“Lo que les decimos es que lo inscriban igual en el banco que le ofrecemos para que no pierda días de clase y, como están en lista de espera, los llamarán si hay lugar”, explicó Moreno.

Dado que se trata de situaciones reiteradas cada año, se vienen implementando algunas estrategias. Una de ellas, es “Escuela Abierta” que se realiza a fin de año y es una propuesta que invita a los interesados a conocer los colegios por dentro y consultar lo que deseen. En este mismo sentido las escuelas publican en la página de la DGE sus particularidades y proyectos a modo de presentación.

Otra estrategia fue ampliar el cupo en primera instancia para ingreso al secundario. Para acceder al ciclo 2023 hubo 5% más vacantes para aspirantes con cercanía al domicilio, en especial para aquellos que tuvieran certificado de discapacidad (CUD) y aquellos con hermanos en el establecimiento al que se pretendía ingresar. Además, abanderados y escoltas. Esto debido a que se incorporó a los chicos que están en los programas de articulación, algo que no se hacía hasta las postulaciones para el ciclo 2022.

Estos programas generan acciones desde séptimo grado con escuelas cercanas para que los chicos conozcan el establecimiento secundario de la zona.