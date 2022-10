A un mes de su fallecimiento, Maipú inauguró un nuevo auditorio que se llama Marciano Cantero

A un mes de su fallecimiento, la figura de Marciano Cantero cuenta con un nuevo espacio que le rinde homenaje. Maipú inauguró ayer un nuevo auditorio municipal que lleva su nombre y así busca honrar la memoria del querido artista local, reconocido internacionalmente, voz y líder de la banda Los Enanitos Verdes, que falleció el pasado 8 de septiembre. Se suma así a una serie de iniciativas que apuntan en este sentido en la provincia para recordar al músico y compositor.

Está concebido como un multiespacio que podrá ser utilizado tanto para reuniones sociales, culturales y recreativas. Ubicado en la calle Mercedes Tomasa de San Martín 1050 cuenta con un salón de usos múltiples que podrá albergar a más de 500 personas sentadas. Además, tiene ocho oficinas, escenario, sanitarios, sala de reuniones, cocina y otras comodidades.

Se trata de nuevas instalaciones, en un predio de 1.800 metros cuadrados con 1.200 cubiertos. La intención es que sea un entorno para la gestión cultural tanto de actividades municipales como de organizaciones del departamento y estará abierto todos los días de la semana. Además, se ofrecerá como un ámbito de reunión para estudiantes universitarios ya que cuenta con wifi.

Matías Stevanato inauguró el auditorio Marciano Cantero en Maipú junto a la familia del líder de “Los Enanitos Verdes”.

Lo gestionará un consejo integrado por organizaciones sociales y de cultura. La idea es que las bandas de la provincia encuentren en este lugar un espacio accesible para sus shows.

Como parte de la identidad cultural de la que apunta a formar parte, se hizo una encuesta para la elección del nombre que fue realizada a través de las redes sociales del municipio. El nombre de Marciano Cantero obtuvo 60% de los votos entre los de otras personalidades de la cultura como Gladys Ravalle, Brígida Santín, José Scacco o María del Pilar Rodríguez.

Así se comenzó a trabajar con la familia y el particular apoyo de Javier, su hijo y Viviana Gutiérrez, compañera de vida de Cantero.

La inauguración: catering, amigos y música

La inauguración tuvo dos instancias. Por un lado, al mediodía se realizó un acto con recepción al que asistieron allegados, referentes de la cultura y algunos funcionarios.

Por la tarde, fue tiempo de rock y tributo al que diversas bandas se dieron cita para sumar su homenaje.

La familia pidió tener un momento íntimo antes del acto inaugural, pautado para las 13. Por ello, cerca de las 12 se acercaron familiares y amigos con invitación. Luego se sumaron los demás invitados para realizar el corte de cinta, descubrimiento de una placa y la bendición del lugar.

Los visitantes fueron recibidos por un entorno decorado con imágenes que recuerdan a Cantero, allí se incluyó el título de una de las canciones más célebres: “Aún sigo cantando”. Esta fue sugerida por los familiares y amigos de Cantero y fue la que le dio nombre al recital homenaje que se realizó al atardecer.

El intendente de Maipú, Matías Stevanato, inauguraron el auditorio Marciano Cantero junto a la familia del artista

El catering de la recepción tuvo una particularidad: fue elegido por su hijo Javier y ofreció propuestas en base a lo que más le gustaba al artista. Así, se sirvió sopa de pollo, arroz con hongos, queso y dulce, gaseosa ginger ale y caramelos Media Hora.

“Esto ha sido un regalo en un momento de tanto dolor, algo por qué sonreír y decir qué hombre maravilloso que era, qué gran artista y el mejor padre”, dijo Javier.

“Él estaría muy agradecido y muy contento por este homenaje, fue una excelente idea lo de la comida porque el arroz era su comida preferida, su acompañamiento favorito”, comentó una emocionada Viviana. Dijo estar muy agradecida por el cariño y que quizás se muda a Maipú. “Creo que la gente llena mucho espacio vacío que siento”, sostuvo.

Javier destacó que siente su presencia viva con todos los recuerdos de la gente y destacó que a su padre le encantaban los semilleros de bandas.

“No fue sólo un cantante enorme, sino un conductor de la cultura del rock en Mendoza y en el mundo. Marcó junto a su banda a muchas generaciones, estamos hablando que la banda comenzó por allá por el año 1979, sus canciones traspasaron límites y fronteras y que, más de treinta años después, siguen ahí, en el reconocimiento de las nuevas generaciones y eso es increíble”, dijo el intendente, Matías Stevanato. Desde el municipio se comprometieron a asegurar una actividad allí cada 8 de septiembre.

El espectáculo

Por la tarde, a partir de las 19 se inició la segunda parte de la inauguración homenaje y fue, como debía ser: con música. “Aún sigo cantando”, se extendió por al menos dos horas.

Desde la Municipalidad destacaron que se trató del primer homenaje que se organiza como tributo al músico Marciano Cantero en su tierra natal. Más de 30 músicos se subieron al escenario para este momento de recuerdo que convocó a unas 500 personas, número acorde con la capacidad de la sala.

El intendente de Maipú, Matías Stevanato, inauguraron el auditorio Marciano Cantero junto a la familia del artista

Allí estuvieron Andro Gómez, Marcelo Páez, Javier Segura, Yuyo Iglesias, Marcelo López y Germán Pilliez. También los cantantes y músicos de las bandas Dos Jarillas In New York, Moskatel, Claxon Lambert, Jupiterianos, Zafarrancho, Johnny the Blues, Akaparados, Subcultura, Konecto, Sin Saliva y León Negro.

Así, la tardecita se llenó de notas que se combinaron para sentir una vez más las tan recordadas canciones de Cantero, como Cordilleras, Cada vez que digo adiós, Tus viejas cartas, Por el Resto, Guitarras Blancas, La Muralla Verde, Eterna Soledad, Amigos, Lamento Boliviano y Aún sigo cantando.