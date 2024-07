“Amigos”, la canción que Marciano Cantero le dedicó a su hijo y hoy es un himno

La canción “Amigos” de Los Enanitos Verdes se ha convertido en un himno que celebra la amistad trascendiendo las fronteras del tiempo y de los países, además de las vicisitudes intrínsecas de la banda mendocina conocida a nivel internacional por su estilo y letras profundamente emotivas.

La canción, creada por Marciano Cantero, explora la idea de que la vida es un viaje en el que lo único realmente importante son los momentos compartidos con aquellos que consideramos amigos, aunando tópicos como la simplicidad que requiere ese trayecto y la profundidad de las relaciones humanas, pero también destacando la innecesariedad de poseer bienes materiales para sostener una amistad. Los Enanitos Verdes lograron transmitir ese mensaje de una manera conmovedora.

La canción fue incluida en el álbum “Igual que ayer” de 1992, y se convirtió en un himno indiscutido que se canta a viva voz todos los 20 de julio, en cada fin de curso, y fogón de viaje de egresados. Con la partida de Marciano Cantero, autor del hit y líder de la agrupación mendocina, la letra se resignificó.

Lo curioso es que Cantero no la escribió pensando exclusivamente en sus amigos, sino también en su hijo Javier. En una entrevista realizada en 2021 con Canal 9 Televida, el autor recordó los motivos que lo llevaron a escribir la canción, señalando que “fue algo muy bonito el origen, porque acababa de ser padre de mi hijo Javier y era un bebé. El sentimiento que tenía era muy puro y el objetivo de la canción fue que conforme pasaran los años siguiéramos siendo amigos, más allá de ser padre e hijo”.

Cantero agregó que, al empezar a escribir la canción, se dio cuenta de que era un atrevimiento tocar el tema de la amistad, pero la motivación y los sentimientos puros hacia su hijo lo impulsaron a seguir adelante. Nunca imaginó que “Amigos” se transformaría en un himno.

“Cuando empecé a escribir la canción, me di cuenta que era una atrevimiento me estaba metiendo con la amistad que es un bien absoluto, afortunadamente como la motivación era mi hijo, la pureza, los sentimientos están y nunca me imaginé que se iba a transformar en una suerte de himno a la amistad”, dijo en aquella entrevista.

El coro de la canción es particularmente impactante, y es una de las letras más repetidas en cuanto video de aplicaciones, reels y, anteriormente, programas televisivos existen: “Un amigo es una luz brillando en la oscuridad”, una metáfora acerca de los momentos más difíciles, en los que los amigos son quienes nos ofrecen guía y esperanza. Esta idea resuena con la experiencia universal de encontrar consuelo y apoyo en las personas cercanas cuando enfrentamos desafíos.

MENDOZA. 05-03-05 LOS ENANITOS VERDES LA BANDA DE ROCK MENDOCINA LOS ENANITOS VERDES TOCARA EN LA REPETICION DEL ACTO CENTRAL DE LA VENDIMIA 2005. FELIPE STAITI (DE ROJO), MARCIANO CANTERO (DE VERDE) Y DANIEL PICCOLO (DE NEGRO).

En la entrevista, Cantero expresó su asombro al ver que casi tres décadas después, “Amigos” seguía siendo escuchada y era un clásico con el que miles de personas se identificaban y emocionaban. Contó una anécdota de un hecho ocurrido en Colombia, uno de los países con más fanáticos por el rock nacional argentino.

“La verdad humildemente digo que me da una cosa hermosa. Hace un tiempo caminando por Colombia escuché una canción familiar y cuando me acerqué, era una escuela y estaban cantándola”.

Si bien su principal fuente de inspiración fue su hijo, Cantero aclaró que también pensó en sus amigos y reflexionó sobre cómo la amistad le ha brindado apoyo y esperanza en momentos difíciles y cómo ese sentimiento de que lo último que se pierde es la amistad es un verdadero tesoro.

“También pensé en mis amigos, porque la amistad es algo que no es exclusivamente de una persona, por eso digo que es un atrevimiento. Estoy pensando en los momentos de la vida en los que un amigo hizo que vieras el futuro de una forma más positiva o que tuvieras esperanza y me ha pasado muchas veces que mis amigos me han apoyado y levantado en diferentes casos, ese sentimiento de que lo último que vas a perder es la amistad de alguien, es un tesoro”.

En esa entrevista, Cantero aseguró que la carrera de Los Enanitos Verdes se basó en mucho trabajo duro, aunque tuvieron “la fortuna de escribir canciones en un español neutro y casi sin acento marcado que se entendían en todos lados”, hay algo más allá: “Siempre está esa cosa en la composición, ese sentimiento que te viene en un instante, que tiene esa naturalidad y las palabras te aparecen exactas, no hiciste un esfuerzo, sacaste algo de adentro”.

Después de la muerte de Marciano Cantero, su hijo Javier habló con el diario Los Andes sobre los 30 años que pasó con su padre, considerándolos un regalo. Javier expresó su gratitud por el amor que su padre recibió y destacó el deseo de su padre de ser recordado no solo como un artista, sino también como una persona maravillosa y su mejor amigo en el mundo. Reafirmó que la canción “Amigos” cumplió el deseo de Cantero de que su hijo fuera su mejor amigo.

Incluir “Amigos” en el álbum “Igual que ayer” de 1992 permitió que la composición ganara una gran difusión mediática, debido a su conexión con la amistad que trasciende circunstancias como el lugar, la distancia y el dinero disponible. En el estribillo, Marciano Cantero canta: “Un amigo es una luz/ brillando en la oscuridad/ siempre serás mi amigo/ no importa nada más”, con un tono expresivo que busca inspirar abrazos con fotos y videos memorables.

Enanitos Verdes en show sin Marciano Cantero.

“Amigos” se ha convertido en una de las canciones más emblemáticas sobre la amistad en la música popular, comparándose con otras como “Cuando un amigo se va” de Alberto Cortez y “Yo quiero tener un millón de amigos” de Roberto Carlos. Su impacto fue tal que, en el año de su lanzamiento, pudo competir con “Friends Will Be Friends” de Queen, que se utilizó como música central de la comedia “Amigos son los amigos”, protagonizada por Carlín Calvo y Pablo Rago.

Marciano Cantero admitió en aquella entrevista que la canción tomó un cariz universal porque, aunque su impulso inicial fue ingenuo, la idea de la amistad se universalizó. Otro aspecto que ayudó a la universalización de “Amigos” fue el ambiente de celebración en el estudio durante la producción del álbum, que contó con la participación de Andrés Calamaro y Alejandro Lerner.

En un momento, cuando Marciano aún vivía, se dio la posibilidad de que “Amigos” tuviera una nueva versión, esta vez en estilo cumbiero. Cantero había sido invitado a cantarla en colaboración con un grupo de reclusos con buena conducta de la penitenciaría de Mendoza, un pr

Marciano Cantero

oyecto destinado a estimular a los internos a través de la música.

Otro proyecto similar en cuanto al género se llevó a cabo en Mar del Plata por la banda Peluca, cuyo video en son de cumbia suena en Youtube.

Sin dudas, “Amigos” de Los Enanitos Verdes es más que una canción; es una celebración de la amistad que ha resonado con generaciones y ha dejado una marca imborrable en la música popular. La historia detrás de su creación y su impacto en la vida de quienes la escuchan demuestra el poder de la música para unirnos y recordarnos lo que realmente importa en la vida: las relaciones humanas y los momentos compartidos con amigos.