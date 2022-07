A un año del crimen del periodista Luziano Moreno, su mamá compartió un conmovedor mensaje

Luziano Moreno tenía 30 años cuando fue brutalmente asesinado hace exactamente un año atrás. A través de Facebook, su mamá Silvia Potenzone compartió un mensaje cargado de emotividad e impotencia por el crimen de su hijo. “A un año de perderte, acariciamos tu recuerdo que se volvió eterno. Por vos, tu memoria y tu alma: JUSTICIA”, escribió la mujer.

Silvia comenzó su posteo afirmando que “hoy se cumple un año del día en que un ser oscuro, cobarde y despreciable terminó con la vida de Luziano Moreno; tiempo que sabe a eternidad pero no basta para acomodar nuestras almas alborotadas de dolor. Aún el eco de esa fría tarde cala hasta los huesos; resulta imposible comprender tal crueldad no apta para un corazón tan noble”.

Asimismo, señaló el difícil proceso que vive a diario ante la falta de su hijo. “Las alegrías son incompletas y la vida parece de otro color. Ya nada es igual. El tiempo pasa lento y sombrío, empañado por la tristeza de perder a nuestro Lucho y la inhumana tarea de esperar que se haga justicia. No olvidamos. No. La justicia se convirtió en una cruzada que promete algo de paz y no habrá quien nos detenga. Mientras luchamos en esa parsimoniosa batalla, nos resignamos a vivir entre abrazos que sostienen y recuerdos que dibujan sonrisas”.

Por otro lado recordó cómo era el joven: “Luziano era un espíritu lindo, un abrazo cálido, y una sonrisa fresca. Una mano desinteresada y una mente curiosa. Un alma inquieta y apasionada, una mirada transparente y un lugar seguro. Y así es como lo recordamos todos los días”. Además, agregó que “especialmente hoy, queremos honrar su luz infinita y reforzar nuestro pedido de justicia: prisión perpetua para su asesino”.

Por último, Silvia escribió una conmovedora frase: “Querido Lucho, elevamos nuestra sonrisa al cielo. Ojalá llegue hasta donde estés un poco del amor que sembraste en todos. Tu huella es para siempre en nosotros”.

El conmovedor posteo de Silvia Potenzone.

Cronología del caso

Luziano se desempeñaba como periodista deportivo y estaba planeando irse a vivir al exterior con su novia. Es por esto que había pautado un intercambio de dólares con Pablo Rivas Stewart (28) un ex empleado judicial y hermano de la exreina de la Vendimia 2008 de San Rafael, Carla Rivas.

Según fuentes policiales, el plan de Rivas Stewart era robarle a Moreno por eso fue a la cita armado y sin ningún dólar. Durante el encuentro, que tuvo lugar en el barrio Bombal, el periodista fue salvajemente apuñalado hasta la muerte por Rivas a plena luz del día dentro de su propio auto.

El agresor fue trasladado a la cárcel y está acusado por “homicidio criminis causa”. Para los investigadores se trata de un “caso resuelto”, ya que existe un testigo directo, un vecino que estaba mirando por la ventana de su casa y vio toda la secuencia.

Pablo Rivas Stewart está acusado del asesinato del periodista Luziano Moreno.

Según el testimonio de hombre, los dos jóvenes discutían hasta que Rivas agredió con un cuchillo a Moreno que estaba sentado en el asiento del conductor. Luego el agresor se bajó del vehículo, desplazó a Luziano y huyó a toda velocidad con la víctima en el asiento del acompañante.

Por otra parte, la rápida acción policial tras la denuncia, permitió encontrar el auto en Godoy Cruz con un detalle que pocas veces se da, “la escena del crimen” perfectamente preservada: el VW Fox donde ocurrió el homicidio, la víctima y el presunto victimario, el arma homicida –un cuchillo- y el móvil del crimen: 4.009.000 pesos que iban a ser intercambiados en una falsa operación de divisas y que había generado una violenta discusión y el posterior asesinato.