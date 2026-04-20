A qué hora cierra el paso Cristo Redentor ante el mal pronóstico en la montaña

Las autoridades confirmaron el c ierre del paso Cristo Redentor a partir del mediodía de este lunes , debido a la inestabilidad climática en el lado chileno .

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Según informaron tras una reunión, la suspensión del tránsito será a las 12 en Uspallata , mientras que a las 14 quedará inhabilitado el túnel internacional a Chile.

En el sur provincial también está cerrado el paso Pehuenche.

Además, para este lunes rigen dos alertas por nevadas en la cordillera mendocina, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El área será afectada por nevadas de intensidad moderada o localmente fuerte. Se prevén valores de nieve acumulada entre 15 y 30 centímetros, que pueden ser superados puntualmente.

En las zonas más bajas, la precipitación puede darse en forma de lluvia o lluvia y nieve mezclada, indicó el SMN.

Alerta amarilla por nevadas en la cordillera de San Carlos y Tunuyán

El área será afectada por nevadas de intensidad moderada o localmente fuerte. Se prevén valores de nieve acumulada entre 10 y 20 centímetros, que pueden ser superados puntualmente. En las zonas más bajas, la precipitación puede darse en forma de lluvia o lluvia y nieve mezclada.

Doble alerta por nieve y tormentas en Mendoza Doble alerta por nieve y tormentas en Mendoza Defensa Civil

Además, rige una alerta amarilla por lluvias en la zona baja de Malargüe.

El pronóstico para este lunes en el Gran Mendoza

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia para este lunes otro día nublado y fresco en el área metropolitana, tal como pasó el domingo.

"Mayormente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sudeste y precipitaciones aisladas. Nevadas en cordillera", señala el reporte del tiempo, con una mínima de 9°C y una máxima de 19°C.

El martes estará con "nubosidad variable y poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Mejoran las condiciones meteorológicas. Parcial nublado en cordillera". La mínima será de 8°C, mientras que la máxima alcanzará los 20°C.