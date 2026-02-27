A lo Forrest Gump: quién es el gendarme retirado y atleta que corre por el país promoviendo hábitos saludables

El martes por la tarde, un atleta que viaja por todo el país en colectivo (y también lo hace en soledad) corrió desde los Portones del Parque hacia la base del Monumento al Ejército de los Andes, en lo más alto del Cerro de la Gloria . Y aunque en esa hoja de ruta que lo lleva por toda Argentina no viaja con nadie más, Ricardo Félix (58) nunca está solo . Porque en cualquier ciudad o pueblo que visita, durante cada una de sus aventuras velocistas, se suman algunos otros atletas -amateurs o profesionales- que recién lo conocen, o que se han enterado de su misión por las redes sociales . Como le ocurría a Forrest Gump cuando salió a correr (y recorrer) por Estados Unidos en la memorable película protagonizada por Tom Hanks y dirigida por Robert Zemeckis, Ricardo siempre encuentra alguien con quién correr.

Pero, además, Ricardo también tiene en claro por qué corre: para fomentar hábitos saludables, como la alimentación, hacer ejercicio y no dejarse estar con los chequeos médicos . Este gendarme retirado inició su aventura en octubre del año pasado en su Misiones natal, impulsado precisamente por la idea de concientizar sobre la detección temprana del cáncer de mama . Y, desde entonces, ya ha recorrido diez provincias , entre ellas Mendoza.

"Me traslado en colectivo a cada provincia y, cuando llego, me bajo en la capital. Ahí me instalo y, durante tres o cuatro días, voy a correr a distintos lugares de esa provincia. Ahí me acompañan otros atletas o personas que quieren sumarse, y todo lo voy compartiendo en mi Instagram y mi YouTube ", cuenta Ricardo a Los Andes . Con su misión ya bajó de Posadas hasta Ushuaia , y luego emprendió el regreso por el oeste del país, lo que lo trajo a Mendoza.

Además de Gendarme, Ricardo Félix es atleta desde hace más de 45 años . En 2018 representó a Argentina como profesional en un mundial en Málaga . No obstante, correr es algo que ha hecho durante toda su vida , y lo ha marcado.

Ya retirado de Gendarmería -hace 6 años -, Félix se dedica a disfrutar del día a día, ¡y qué mejor disfrute que salir a correr!

"Empecé a correr esta travesía fomentando a la sociedad para una alimentación y vida sana, y que no descuide los estudios médicos. Salió el 3 de octubre del año pasado desde Posadas con una bandera rosa, porque octubre es el 'mes rosa' y de la concientización por el cáncer de mama. Cuando iba corriendo encontré a una mujer que justamente de había recuperado del cáncer de mama y, sin dejar de correr, le hice una entrevista y la subí a mi Instagram", repasa Félix.

A lo Forrest Gump: quién es el gendarme retirado y atleta que corre por el país promoviendo hábitos saludables

Este encuentro casual -inmortalizado en un video en redes- marcó la dinámica de la misión que se ha propuesto este atleta misionero. Porque durante cada corrida que encara, siempre se acercan algunos acompañantes para sumarse a la travesía, y el propio Ricardo graba entrevistas que les hace mientras están en movimiento -aunque sea simplemente para preguntarles de dónde son- y las comparte en sus redes.

Si bien este personaje desbordante de optimismo, entusiasmo y buenas vibras no tiene contabilizada la cantidad de kilómetros que ha corrido ya en todo el país -tampoco Forrest los tuvo cuando lo hizo en Estados Unidos y en la película-, el gendarme retirado mendocino calcula que corre cerca de 12 kilómetros al día.

A lo Forrest Gump: quién es el gendarme retirado y atleta que corre por el país promoviendo hábitos saludables

Es decir, Ricardo Félix ha corrido ese promedio en Misiones, en Corrientes, en Chaco, en Rosario, en Paraná (Entre Ríos), en Buenos Aires, en La Plata, en Río Negro, en Chubut, en Ushuaia, en Neuquén y también en Mendoza. Su objetivo es cumplir el año desde su partida -salió el 3 de octubre pasado- habiendo recorrido (y corrido) las 24 jurisdicciones de Argentina (23 provincias y CABA).

"La Navidad la pasé corriendo en Resistencia (Chaco), mientras que despedí el 2025 y recibí el 2026 corriendo en el Monumento de la Bandera (Rosario). He corrido toda la vida y siempre tuve hábitos sanos. Me siento muy bien hoy, incluso mejor que cuando competía. Por entonces yo pesaba 75 kilos y ahora estoy en 66", resume.

En Mendoza, Ricardo Félix -quien aclara que no es maratonista de montaña, sino corredor de ruta- corrió el martes 24 de febrero por la tarde. Y, por supuesto, a lo largo del tramo entre el ingreso al Parque San Martín y lo más alto del Cerro de la Gloria se fueron sumando otros corredores (otra similitud con la inolvidable escena de Forrest Gump).

Como sigue el viaje

Tras pasar tres días en Mendoza, Ricardo Félix continuó con destino al norte. San Juan es el próximo destino del maratonista, quien luego deberá hacer un retorno forzado hacia Santa Rosa (La pampa, una vez más al sur)- Su objetivo es llegar, por el oeste, a Jujuy y, de allí, enfilar de nuevo hacia Misiones (el mismo punto donde empezó su viaje).

A lo Forrest Gump: quién es el gendarme retirado y atleta que corre por el país promoviendo hábitos saludables

"Estoy separado, no tengo familia acá y por eso quiero aprovechar. Lo único y más importante que me queda en la vida es dejar algo para la sociedad el día que me vaya, ¡y qué mejor que fomentar una vida saludable!", concluye el incansable corredor.