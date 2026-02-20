A 3 horas de CABA: el pueblo termal ideal para un fin de semana de relax total

A unas tres horas de
CABA, Federación se consolidó como el pueblo termal ideal para un fin de semana de relax total. Ubicada en Entre Ríos, sobre el lago Salto Grande, ofrece complejos de aguas termales, hoteles accesibles y ritmo tranquilo todo el año, como puede verse en la sección de . turismo y escapadas en Argentina
Por qué sus termas son el principal atractivo
Federación es conocida por su
parque termal moderno, uno de los más completos del país.
Cuenta con piscinas de distintas temperaturas, desde
37° hasta 41°, recomendadas para relajación muscular.
image
Según especialistas en hidroterapia, el agua termal puede ayudar a aliviar
estrés, contracturas y dolores articulares leves.
Los complejos incluyen sectores cubiertos, espacios al aire libre y servicios como masajes opcionales.
Cómo organizar un fin de semana de relax total
El plan típico combina termas por la mañana y paseos tranquilos por la tarde.
Muchos visitantes eligen:
Recorrer la costanera del
lago Salto Grande
Disfrutar gastronomía regional
Caminar por el centro comercial a cielo abierto
Descansar en cabañas o apart hoteles
La ciudad tiene infraestructura pensada para estadías cortas y escapadas de dos noches.
image
Cuánto se tarda y qué tener en cuenta
Desde Buenos Aires el viaje en auto demora entre
3 y 4 horas, según el tránsito.
También hay micros diarios desde Retiro con buena frecuencia.
Conviene reservar alojamiento con anticipación en fines de semana largos.
En temporada media, los precios suelen ser más accesibles y el ambiente más tranquilo.
Federación no es un destino de fiesta ni grandes espectáculos.
Es un pueblo organizado alrededor del
descanso, el agua termal y la vida lenta.