A 3 horas de CABA: el pueblo termal ideal para un fin de semana de relax total

A unas tres horas de CABA , Federación se consolidó como el pueblo termal ideal para un fin de semana de relax total. Ubicada en Entre Ríos, sobre el lago Salto Grande, ofrece complejos de aguas termales, hoteles accesibles y ritmo tranquilo todo el año, como puede verse en la sección de turismo y escapadas en Argentina .

Ignacio de la Rosa

Por Ignacio de la Rosa

Según especialista en bullying, multar a padres podría ocultar casos y judicializarlos en vez de prevenirlos

Reabrió el paso Cristo Redentor: viajeros van en "cápsulas" para evitar el colapso

Federación es conocida por su parque termal moderno , uno de los más completos del país.

Cuenta con piscinas de distintas temperaturas, desde 37° hasta 41° , recomendadas para relajación muscular.

Según especialistas en hidroterapia, el agua termal puede ayudar a aliviar estrés, contracturas y dolores articulares leves .

Los complejos incluyen sectores cubiertos, espacios al aire libre y servicios como masajes opcionales.

Cómo organizar un fin de semana de relax total

El plan típico combina termas por la mañana y paseos tranquilos por la tarde.

Muchos visitantes eligen:

Recorrer la costanera del lago Salto Grande

Disfrutar gastronomía regional

Caminar por el centro comercial a cielo abierto

Descansar en cabañas o apart hoteles

La ciudad tiene infraestructura pensada para estadías cortas y escapadas de dos noches.

image

Cuánto se tarda y qué tener en cuenta

Desde Buenos Aires el viaje en auto demora entre 3 y 4 horas, según el tránsito.

También hay micros diarios desde Retiro con buena frecuencia.

Conviene reservar alojamiento con anticipación en fines de semana largos.

En temporada media, los precios suelen ser más accesibles y el ambiente más tranquilo.

Federación no es un destino de fiesta ni grandes espectáculos.

Es un pueblo organizado alrededor del descanso, el agua termal y la vida lenta.