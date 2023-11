Escracharon a una familia mientras le disparaba a aves en el dique Potrerillos

Desde Fundación Cullunche difundieron unos videos de jóvenes, niños y adultos utilizando este tipo de arma con mirilla y disparando, en uno de los destinos preferidos de los mendocinos para pasar el domingo. Afortunadamente no llegó a mayores.

“Buenas tardes, alguien puede mandar la policía al Dique Potrerillos. Hay chicos con aire comprimido largando tiros a los patos y pájaros. Llamé a la policía y no viene”. Ese fue el mensaje enviado el domingo al grupo de WhatsApp de la Fundación Cullunche, que es el que usan para denunciar estas situaciones.

La denunciante, quien prefirió no brindar su nombre, envió fotos y videos exponiendo a estas personas, que luego circularon por las redes sociales de la institución e indignó a los mendocinos. “Ley para aires comprimidos, gas comprimido y PCP ya. Parece ser que la policía acudió al lugar. Esto no se puede permitir. Hartos, cansados de estos inadaptados, porque son los mismos que luego en la ciudad, le disparan a los gavilanes”, pidieron desde la fundación en su perfil de Instagram.

“A esto se dedican estás mentecitas afiebradas. A perturbar un lugar natural, en este caso Dique Potrerillos. A disparar con aire comprimido con mira telescópica en medio de la gente. A disparar a las aves. Un peligro”, reclamaron desde las redes sociales y además piden realizar las denuncias correspondientes en estos casos.

El pasado fin de semana se sintieron temperaturas de más de 30 grados, por lo que visitar la montaña mendocina es un destino ideal para pasarlo en familia, el Dique Potrerillos es el punto elegido por miles de familias mendocinas cada semana para disfrutar, hasta que por la tarde del domingo se convirtió en un lugar peligroso para niños y animales, donde los testigos comentaron que no había presencia policial ni de preventores de la municipalidad del distrito. “Vamos seguido y nunca vivimos una situación así de desagradable” relató la testigo.

“Empezamos a llamar a la policía y como no venían, tratamos de avisar por el grupo de Whatsapp, porque no sabíamos qué más hacer, no había presencia policial en la zona”, comentó.

En el video, también podemos ver que el arma es manipulada por niños quienes según la testigo, también apuntaban a las aves. “Eran todos chicos jóvenes, había menores y un señor más grande. Los adultos le enseñaban a los más chicos que tenían unos siete años, como si se tratara de un juguete”, agregó.

Además, señalaron que había mucha gente y perros domésticos durante el domingo, como es común en esa área.”Los animales se asustaban, al igual que nosotros, por lo que tratamos de retirarnos”.

“Podría haber pasado algo realmente grave, por la ley de fauna no pueden disparar en esa zona, es ilegal desde muchos puntos”, comentó a Los Andes Jennifer Ibarra, veterinaria y presidenta de la Fundación Cullunche.

La denunciante se sorprendió por la calidad del aire comprimido, ya que según ella tenía miras muy grandes y este grupo de personas sabía utilizarlo bastante bien. Desde la Fundación explicaron que en la actualidad los adelantos tecnológicos, han hecho posible, que la acción neumática se diversifique dándoles una potencia que permite que se maten todo tipo de animales y que sin embargo todavía no son consideradas armas de caza. “Es un peligro, es un lugar que visita mucha gente y es un área protegida. Puede que sean de otro lugar, porque son muy inconscientes para hacer eso ahí”, dijo la testigo de la zona.

“Al regresar por la ruta, alrededor de las 18,30. La policía me avisó que habían dado con esta gente, dijeron que “Cesaron lo que estaban haciendo” y no nos dieron más información”, finalizó.

Necesidad de regulación de aire comprimido

Desde Fundación Cullunche indicaron que hace mucho piden regulación para aire comprimido “Son armas impropias que son capaces de producir daño, pero no entran en la regulación. Incluso tienen mira telescópica, gas comprimido y PCP. Desde la fundación creamos una petición en Change.org para pedir más regulación”.

Piden no cazar aves rapaces

“Es impresionante la cantidad de aves rapaces, en general, que recibimos y a las que asistimos en el centro de rehabilitación de Cullunche. Y, entre ellas, las más comunes son los gavilanes mixtos. Por mes, recibimos un promedio de 4 gavilanes heridos con armas de aire o gas comprimido, lo que equivale a uno por semana”, destacó la veterinaria Jennifer Ibarra.

En tanto, la irresponsabilidad y la falta de reglamentación en armas de gas comprimido se han convertido en una amenaza para algunos animales, así como también para el propio ser humano.