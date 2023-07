Muerte de aves, zorros y graves accidentes: los trágicos hechos por los que buscan regular los aire comprimido

Las armas de aire comprimido –o de gas comprimido, también conocidos como PCP- pueden ser tan peligrosas como las armas de fuego tradicionales. Lo llamativo es que, hasta el momento –y a diferencia de cualquier otra arma- no cuentan con una reglamentación específica a nivel nacional para su compra, tenencia y manipulación. Quizás por esto mismo es que son de tan fácil acceso –se pueden adquirir por internet y sin demasiados requisitos, por ejemplo-, ya que no se exige una habilitación, permiso o la necesidad indispensable de pasar un examen previo a su adquisición y uso.

Hace unos días, en un barrio privado de Chacras de Coria (Luján de Cuyo), un ejemplar de gavilán mixto falleció luego de que un vecino le disparara con una de estas armas. A ello se suma, además, una causa que avanza en la Justicia provincial y que tiene a un vecino de Potrerillos señalado por haber matado con un arma de gas comprimido a un zorro gris (ejemplar protegido). Pero las amenazas no se limitan a animales, sino que también a personas. En enero del año pasado, por ejemplo, un niño de 12 años resultó herido de gravedad en Maipú luego de que un amigo le disparara –accidentalmente- en su ojo derecho con una de estas armas. Esa misma semana, en Santa Fe, otro adolescente de 13 años falleció de un disparo en la cabeza luego de que a otro amigo se le disparara –también accidentalmente- un rifle con el que habían ido a cazar pajaritos a un campo.

Muerte de aves, de zorros y graves accidentes: los trágicos hechos por los que buscan regular los aire comprimido. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes.

“Es impresionante la cantidad de aves rapaces, en general, que recibimos y a las que asistimos en el centro de rehabilitación de Cullunche. Y, entre ellas, las más comunes son los gavilanes mixtos. Por mes, recibimos un promedio de 4 gavilanes heridos con armas de aire o gas comprimido, lo que equivale a uno por semana. Pero la semana pasada, por ejemplo, recibimos dos en la misma semana”, destaca la veterinaria y presidenta de la Fundación Cullunche, Jennifer Ibarra.

Tres legisladores provinciales mendocinos presentaron una iniciativa para que en el Congreso de la Nación se avance en la reglamentación nacional para la compra, tenencia y uso de esas armas. Ello en virtud de los crueles ataques a la fauna silvestre, aunque también por el riesgo y la latente posibilidad de accidentes.

“Además del peligro que significa que estas armas no estén registrado, también es peligroso para seres humanos. Usados irresponsablemente o por accidentes, puede ser peligroso. En la reglamentación nacional de las armas en general, las de gas o aire comprimido no están incluidas. Entonces, podés comprarla por internet y llega a domicilio sin inconvenientes”, destacó el senador del Frente de Todos, Gerardo Vaquer. Junto a Bartolomé Robles y a Pedro Serra, son los autores de esta iniciativa.

“Concretamente, le estamos pidiendo a los legisladores nacionales por Mendoza que incorporen estas armas a las reglamentaciones existentes, que se modifique la normativa existente”, sintetizó Vaquer. Y agregó que no descartan que, en caso de que no avance este pedido en el Congreso, se impulse una norma provincial en la Legislatura mendocina. La diputada nacional mendocina Pamela Verasay presentó, además, hace ya un tiempo un proyecto para reglamentar estas armas.

Muerte de aves, de zorros y graves accidentes: los trágicos hechos por los que buscan regular los aire comprimido. Foto: Imagen ilustrativa

Una problemática preocupante

Una vez por semana, por lo menos, el centro de rehabilitación de fauna de la Fundación Cullunche recibe un ejemplar de gavilán mixto con heridas de armas de gas comprimido. Generalmente las heridas se presentan en las alas de los ejemplares.

“El caso de los gavilanes es el más evidente, porque es el ejemplar más visible. Pero es algo que se da en distintas aves rapaces. Ya sea por ignorancia, por falta de empatía o simplemente por tiempo ocioso y dañino”, destacó Ibarra, de Cullunche. En tal sentido, la veterinaria destacó que la mayoría de los ejemplares heridos con gas comprimido provienen de la zona Este (San Martín), Chacras de Coria y Vistalba (Luján de Cuyo).

En cuanto a su aporte ecosistémico, el gavilán mixto es uno de los controladores naturales de plagas más importantes de la naturaleza. Y es que su dieta incluye roedores (ratas y pericotes), palomas y hasta catas, especies que son plaga y que –muchas veces- también son motivo de quejas y denuncias de vecinos de las zonas urbanas

“Muchas veces la gente se enoja porque es un ejemplar que emite un sonido fuerte, o que también deglute a las palomas y a las ratas y consideran que no es un espectáculo para que vean los niños. Sin embargo, es esa misma gente que le dispara a los gavilanes la que después llama para quejarse porque hay plaga de palomas y ratas”, destaca Ibarra, de Cullunche.

Muerte de aves, de zorros y graves accidentes: los trágicos hechos por los que buscan regular los aire comprimido. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

En cuanto a episodios de gavilanes mixtos que ataquen a otros animales domésticos, la veterinaria destacó que se pueden dar excepcionalmente con conejos, cuyis u otros roedores pequeños. En ese sentido, advirtió a la ciudadanía que, en caso de sacar a estos animales a los patios, lo hagan con jaulas o receptáculos protectores para evitar, justamente, que las aves rapaces las elijan como presas.

Por lo general, los gavilanes suelen llegar con herida de balines de 5 ½ y de 4 ½ -estas últimas son menos frecuentes.

“Tienen un poder de destrucción y potencia muy alarmantes estas armas, ya no son juguetes. Por eso acompañamos el pedido para que se las reglamente e incluya en la norma junto a cualquier otra arma de fuego”, destacó Jennifer Ibarra.

Piden que se castigue a un hombre por matar a un zorro en Potrerillos

En mayo del 2022, un vecino de Potrerillos mató de 4 disparos a un zorro gris con un arma de gas comprimido –y con mira telescópica- en El Salto (Potrerillos). Fue el 18 de mayo del año pasado cuando personal policial, alertado por llamados de los vecinos, llegó a la zona de calle Las Golondrinas y Avenida Los Cóndores y encontró a dos vecinos discutiendo.

El motivo de la discusión es que uno de ellos había matado a un ejemplar de zorro gris con un rifle de aire comprimido. La Policía encontró en el lugar, además, el cadáver del zorro y el arma en cuestión, por lo que secuestró todo. Fue en Cullunche donde se le practicó la necropsia al zorrito gris.

Muerte de aves, de zorros y graves accidentes: los trágicos hechos por los que buscan regular los aire comprimido. Foto: Archivo Los Andes.

En aquel momento, el hombre se defendió diciendo que había disparado contra el zorro ya que el animal había atacado a su perro- No obstante, llamó la atención la saña de los disparos y la precisión de la zona de los impactos –a raíz del uso de la mira telescópica-. Oportunamente, desde el Ministerio Público Fiscal se imputó al agresor por infracción a la Ley Nacional de Conservación de Fauna (22.421). Sin embargo, desde la Fundación Cullunche solicitaron, además, que se lo impute por incumplir la Ley de Malos Tratos y Actos de Crueldad contra los Animales (conocida como Ley Sarmiento, 14.346).

Hace unos días, Ibarra (presidenta de Cullunche) y un abogado se presentaron en el Polo Judicial para reclamar por celeridad en el avance de la causa. En tan sentido, aclararon que no quieren que haya conciliación, sino que se impute al agresor como corresponde y por infracción a Ley de Fauna, al Código de Contravenciones y a la Ley Sarmiento.

“Queremos un pedido de disculpas a los habitantes de la zona, quienes disfrutaban la presencia de Juancho (NdA: nombre del zorro gris”, comunicaron desde la Fundación Cullunche.

Muerte de aves, de zorros y graves accidentes: los trágicos hechos por los que buscan regular los aire comprimido. Foto: Imagen ilustrativa

La necesidad de regular las armas de gas comprimido

Gerardo Vaquer, uno de los impulsores del pedido oficializado la semana pasada para que en el Congreso se avance en la reglamentación de las armas de gas comprimido, destacó la importancia de que se avance en la propuesta.

“Además, es importante que la Secretaría de Ambiente ponga énfasis en capacitaciones y campañas sobre los peligros de estas armas. No son juguetes, son tan peligrosas como cualquier otra, y con la potencia con que se disparan, no me quiero ni imaginar lo que pueden ser en manos de un niño y en un accidente”, destacó el legislador.