Se viene una clínica deportiva de Trail Running en el polideportivo municipal Poliguay

Se realizará el 18 de junio a las 20 y estará a cargo de las integrantes de la Selección Argentina de Trail Running, Bianca Domínguez, Pía Carayol y Ayelen Liberal. Es necesario inscribirse previamente. Se entregará certificación de asistencia.

Vuelven las clínicas deportivas a la Municipalidad de Guaymallén. Las integrantes de la Selección Argentina de Trail Running, Bianca Domínguez, Pía Carayol (atleta Adidas) y Ayelen Liberal (atleta Hoka), llegan al departamento a compartir experiencias acerca de este deporte que ha crecido considerablemente en la provincia en los últimos años.

En la clínica desarrollarán una amplia variedad de temas, como la importancia del apoyo y la motivación, sus comienzos en el deporte, sus logros y momentos destacados, la ardua tarea de poder combinar el estudio, el trabajo y el entrenamiento, y sus crecimientos como deportistas.

La jornada está destinada a profesores y estudiantes de educación física, preparadores físicos y aficionados al deporte. Se entrega certificación de asistencia para quien la solicite.