8 de junio de 2026 - 16:26

Se viene una clínica deportiva de Trail Running en el polideportivo municipal Poliguay

Se realizará el 18 de junio a las 20 y estará a cargo de las integrantes de la Selección Argentina de Trail Running, Bianca Domínguez, Pía Carayol y Ayelen Liberal. Es necesario inscribirse previamente. Se entregará certificación de asistencia.

Bianca Domínguez

Bianca Domínguez

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Pía Carayol &nbsp;

Pía Carayol

 

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Ayelén Liberal

Ayelén Liberal

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Vuelven las clínicas deportivas a la Municipalidad de Guaymallén. Las integrantes de la Selección Argentina de Trail Running, Bianca Domínguez, Pía Carayol (atleta Adidas) y Ayelen Liberal (atleta Hoka), llegan al departamento a compartir experiencias acerca de este deporte que ha crecido considerablemente en la provincia en los últimos años.

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En la clínica desarrollarán una amplia variedad de temas, como la importancia del apoyo y la motivación, sus comienzos en el deporte, sus logros y momentos destacados, la ardua tarea de poder combinar el estudio, el trabajo y el entrenamiento, y sus crecimientos como deportistas.

La jornada está destinada a profesores y estudiantes de educación física, preparadores físicos y aficionados al deporte. Se entrega certificación de asistencia para quien la solicite.

La misma se llevará a cabo el jueves 18 de junio desde las 20 en el SUM 1 del Polideportivo Poliguay, ubicado en Gomensoro y Tres de Febrero (distrito Belgrano). La jornada es gratuita, pero con inscripción previa. Los interesados deben comunicarse vía WhatsApp al Cel. 261-2432786.

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