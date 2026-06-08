Se viene una clínica deportiva de Trail Running en el polideportivo municipal Poliguay

Vuelven las clínicas deportivas a la Municipalidad de Guaymallén. Las integrantes de la Selección Argentina de Trail Running, Bianca Domínguez, Pía Carayol (atleta Adidas) y Ayelen Liberal (atleta Hoka), llegan al departamento a compartir experiencias acerca de este deporte que ha crecido considerablemente en la provincia en los últimos años.
En la clínica desarrollarán una amplia variedad de temas, como la importancia del apoyo y la motivación, sus comienzos en el deporte, sus logros y momentos destacados, la ardua tarea de poder combinar el estudio, el trabajo y el entrenamiento, y sus crecimientos como deportistas.
La jornada está destinada a profesores y estudiantes de educación física, preparadores físicos y aficionados al deporte. Se entrega certificación de asistencia para quien la solicite.
La misma se llevará a cabo el jueves 18 de junio desde las 20 en el SUM 1 del Polideportivo Poliguay, ubicado en Gomensoro y Tres de Febrero (distrito Belgrano). La jornada es gratuita, pero con inscripción previa. Los interesados deben comunicarse vía WhatsApp al Cel. 261-2432786.