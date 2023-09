Llegó al país un nuevo remedio contra la migraña: reduce a la mitad los días con síntomas

Para quienes el dolor de cabeza es mucho más fuerte y recurrente, ya está disponible en la Argentina la nueva droga contra la migraña que se viene usando en Estados Unidos y Europa desde la pandemia. Se llama Rimegepant y es una pastilla.

Acorde a un paper publicado en la revista científica “The Lancet” demostró que redujo a la mitad los días con síntomas, en el 50% de los pacientes con migraña moderada y severa que la tomaron durante 3 meses. Es el primer medicamento específico que también sirve para prevenir que el dolor aparezca.

Inclusive los alimentos pueden provocar migraña.

Cabe mencionar que se estima que la migraña afecta al 9,5% de la población en la Argentina. Son unas 5 millones las personas con migraña, e impacta más en las mujeres: la tienen 3 por cada varón, y prevalece en adultos jóvenes.

HAY 300 TIPOS DE DOLOR DE CABEZA

Dentro de los 300 tipos de dolor de cabeza, la migraña es uno complejo. El dolor agudo se siente únicamente en un lado de la cabeza y se caracteriza por ataques que duran de 4 a 72 horas y está acompañado de múltiples síntomas. Pueden ser náuseas o vómitos, sensibilidad al sonido (fonofobia) o a la luz (fotofobia), y hasta vértigo.

En ese marco, aprobada en 2020 por la FDA estadounidense y en 2022 por la EMA europea, en enero obtuvo el visto bueno de nuestra agencia equivalente, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). Este jueves, el laboratorio Pfizer, que la comercializa en el país, anunció su disponibilidad de venta bajo receta.

El cansancio es uno de los síntomas previos a los episodios de migraña. (Foto: Sanatorio Allende)

De esta manera, según reportó Clarín, la indicación aprobada incluye el tratamiento a partir de los 18 años en pacientes con migraña aguda (con o sin aura e independientemente de la cantidad de episodios que presentan al mes) y también en forma preventiva en quienes tienen ‘migraña episódica’, que es la que puede aparecer hasta 15 días en un mes.

EL AURA

El aura es el término para referirse a esos variados síntomas reversibles (desde alteraciones en la vista de un sólo ojo, puntos brillantes, destellos de luz, hasta hormigueo en un lado del cuerpo), que duran entre 5 minutos y una hora, y aparecen poco antes del inicio del dolor de cabeza.

Esta nueva droga es de la gama de las conocidas como antagonistas orales del receptor CGRP, que es un compuesto (péptido) relacionado con el gen de la calcitonina, el responsable de aumentar la sensibilidad a los estímulos sensoriales en múltiples niveles, tanto en el sistema nervioso periférico como en el central, y de producir la liberación de sustancias inflamatorias que causan lo que describimos como “dolor de cabeza”.

Los alimentos pueden provocar migraña.

Ese malestar punzante de la migraña, que provoca el gesto característico de tocarse la sien, se aloja alrededor de los nervios y vasos sanguíneos de la cabeza. Al bloquear la actividad de ese receptor, la Rimegepant actúa contra una de las causas que originan el dolor.

QUÉ CAMBIARÁ CON ESTA NUEVA DROGA

“El impacto de la migraña en la calidad de vida es enorme. Es uno de los 3 principales motivos de discapacidad entre los 25 y los 45 años. Hace que el paciente pierda muchas horas y muchos días por discapacidad con el correr de los años y en una de las etapas más productivas de su vida”, dice Fiorella Martín Bertuzzi, especialista en Neurología y médica asociada de la Sección Cefaleas del Hospital Italiano.

Está medido que en la vida de estos pacientes hay en total dos años y un cuarto perdidos por migraña. Faltas al trabajo, a clase, a reuniones sociales. Hay varias líneas de investigación que apuntan a encontrar un marcador biológico de la migraña. Todavía no hay ninguno definido.

SÍNTOMA. El dolor de cabeza intenso es la principal manifestación de la migraña. (Sanatorio Allende)

La menstruación es otro desencadenante de la migraña (el día antes o el primer día). Otro es la falta de sueño, exceso de cafeína y tomar alcohol. La migraña es genética. Pero controlarla permite que los ataques disminuyan. El ibuprofeno, paracetamol y la dipirona muestran un sobreuso por parte de pacientes migrañosos.

Por su parte, Martín Tiscornia tiene dolores de cabeza desde chico. Tiene 28 años y recuerda que antes le decían “es dolor de cabeza”. “Somos como conejillos de Indias los migrañosos. Muchas veces no sabemos dónde estamos parados. Pero está bien para llegar a avances”, dijo el joven. Él tiene fotofobia, fonofobia y sufre mucho el calor aunque el clima indique que hace frío. Su mamá no es migrañosa, pero su abuelo sí.

Tuve malas experiencias con médicos que indicaban medicaciones que no la indicaban los especialistas en neurología. Yo les discutía eso y me decían: ‘si peleas, tan mal no te sentís’”, detalló Tiscornia. Y agregó: “Esta subestimada la migraña”.

NUEVO TRATAMIENTO CONTRA LA MIGRAÑA

En el país la migraña se viene tratando con analgésicos (comunes), triptanos (más específicos) y la ergotamina (de las más utilizadas por efectividad y bajo precio). En cuanto a tratamientos preventivos, antidepresivos, antiepilépticos, antiarrítmicos y algunas medicaciones para la hipertensión. Lo más costoso para prevenir la migraña crónica es la toxina botulínica. Lo aún más exclusivo y de acceso restringido: los anticuerpos monoclonales.

Migrañas.

Esta nueva droga -que viene en un blister de pastillas, contra las opciones inyectables-, según el ensayo clínico publicado, tiene el doble efecto de prevención y alivio del dolor. A la vez, es segura frente a efectos colaterales que se vinculan a los triptanos y la ergotamina en pacientes con comorbilidades.

CUÁNDO CONSULTAR POR DOLORES DE CABEZA

“Que duela la cabeza es un síntoma anormal. No hay que aguantarse el dolor. Hay un subdiagnóstico de pacientes con migraña. Siempre vale la pena consultar, sobre todo cuando el dolor de cabeza es recurrente y no solía pasar. También cuando la migraña fue diagnosticada o si se tienen antecedentes familiares”, dijo a Clarín Buonanotte.

Si la cabeza duele más de cuatro veces al mes, se recomienda consultar a un clínico. La clave, justamente, es determinar si es más que un dolor de cabeza. Si supera esa frecuencia, vale la consulta directo con un neurólogo. No hay un estudio particular que la diagnostique, sino que los que se indiquen -resonancia magnética, electroencefalograma- sirven para descartar otras causas de dolor que puedan aportar a la migraña.

“La migraña no es sólo dolor de cabeza, es una entidad médica. Una enfermedad benigna, crónica, recurrente, determinada genéticamente y con muchos factores que la pueden activar (no causar)”, remarcó. Comúnmente se dice que el estrés da dolor de cabeza. Tampoco hay que naturalizarlo.

“Quiero ser muy claro con esto. El estrés le activa la migraña a la persona migrañosa. Así como a la hipertensa le sube la presión y el azúcar a la diabética. A la gente le duele la cabeza y presume que es eso, que es el clima o que es la suba del dólar”, señaló el neurólogo.

El consumo excesivo de analgésicos agrava la migraña.

Aunque Buonanotte considera que “estamos mejor que antes”, porque se habla más de tener o no migraña y “de muchas otras especialidades derivan a sus pacientes (a neurólogía) por migraña”, detalló que son más quienes nunca hacen la consulta y “que conocen como único recurso tomar los antinflamatorios que se publicitan en la televisión”.

¿Cuándo es persistente el dolor de cabeza? Al respecto, Bertuzzi destacó: “Cuando tomás un analgésico y el dolor vuelve y vuelve. También es preocupante cuando el dolor es nuevo o cambió”. ¿Qué otros síntomas asociados son motivo de consulta? “Los neurológicos, como la pérdida de fuerza, de visión, del habla, que empiezan de golpe y van progresando junto con el dolor de cabeza. Pero algo muy claro es que en un minuto estamos bárbaros y al siguiente nos estalla la cabeza”, concluyó la profesional.

Para finalizar, lo más desaconsejable es la automedicación en quienes tengan síntomas así y el balance entre subestimar o sobreestimar un dolor persistente siempre debe dirimirse en la consulta.

SEGUÍ LEYENDO: