La importancia de no automedicarse durante el embarazo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que, la automedicación es la selección y el uso de medicamentos por parte de las personas con el propósito de prevenir, aliviar o tratar síntomas o enfermedades que ellos mismos pueden identificar.

Por ello, la automedicación puede ocasionar:

Ocultar síntomas y demorar la posibilidad de un tratamiento adecuado.

Anular los efectos de otro medicamento.

Producir efectos adversos.

Generar resistencia, principalmente esto se da con los antibióticos.

“Para la OMS, existe una automedicación responsable, que es la práctica mediante la cual los individuos tratan sus enfermedades leves y síntomas con medicamentos que están aprobados y disponibles sin prescripción, y que son seguros y efectivos cuando se usan según las indicaciones”, explica Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDYC.

Hay etapas donde la automedicación puede ser especialmente peligrosa, aún cuando es con medicamentos de venta libre, una de ellas es el embarazo. En este período, la medicación que se consume, llega a través de la placenta a la sangre fetal, y en algunos fetos puede causar:

Lesiones, desarrollo anormal, abortos

Alteración de la función de la placenta, haciendo que se estrechen los vasos sanguíneos y se reduzca el aporte de oxígeno y nutrientes al feto

Provocar contracciones y posible parto antes de tiempo.

Alteraciones cognitivas que se ven años después del nacimiento.

Cuando se le receta algún medicamento a una mujer embarazada, el médico siempre evalúa el riesgo de indicar la medicación y el beneficio de darla. Luego de realizar este análisis, indica los distintos tratamientos en la mujer embarazada, eligiendo los que menos daño puedan ocasionar el feto.

Muchas veces los beneficios del tratamiento durante el embarazo no se limitan a la recuperación materna, sino también al correcto desarrollo del feto. Este es el caso de la diabetes, por ejemplo, cuando no se tiene un correcto tratamiento en el primer trimestre del embarazo, el no medicar a la madre, puede causar malformaciones en el bebé o una infección urinaria en el embarazo, no tratada, puede ser provocar un aborto o parto pretérmino.

“No se trata de no recibir medicaciones en el embarazo, sino que hay que hacerlo de la manera adecuada. El diagnóstico, tratamiento y seguimiento siempre debe ser realizado por un profesional”, finaliza la profesional.