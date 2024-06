Quién es la dirigente de La Libertad Avanza que en unos meses dejará su cargo

Entre renuncias, destituciones, falta de dialogo con otros partidos y nuevos conflictos en La Libertad Avanza, se conoció una nueva información que vincula a una legisladora que responde a Javier Milei.

Marcela Pagano, diputada nacional por La Libertad Avanza, anunció su embarazo en redes sociales. Lo hizo a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram. “No veía la hora de poder gritar esta noticia”, señaló.

La diputada anunció su embarazo en redes sociales.

“Hola a todos: quiero contarles que estoy felizmente embarazada. No veía la hora de poder gritar esta noticia, pero recién hoy tengo la confirmación después de muchas idas y vueltas con mi salud de que este bebe está bien”, indicó la periodista en el inicio de su comunicado.

Luego, Pagano agregó: “Como es de público conocimiento, hace mucho congele óvulos persiguiendo este sueño que hoy por fin ya es una realidad. Claro que debo seguir cuidándome porque este bebito depende 100% de mi”.

“Gracias por tanto cariño que desde esta red siempre me comparten, y desde ya perdón por no poder responder cada mensaje. ¡Mi ansiedad por contarlo era mucha! Gracias Dios por este milagro. Nunca hay imposibles cuando uno no baja los brazos buscando alcanzar un sueño”, completó.

La diputada anunció su embarazo en redes sociales.

Porqué Marcela Pagano congeló óvulos

En diciembre de 2023, en diálogo con Tomás Dente para su programa, Entre Nos (Net TV), la legisladora de La Libertad Avanza habló sobre sus deseos de ser madre: “Yo estaba en uno de los momentos más difíciles de mi carrera por el rating y me planteé a mí misma que todo en la vida no se puede, la naturaleza es sabia, pero yo siempre creo que puedo, no lidio nunca con el no voy a poder”.

La diputada anunció su embarazo en redes sociales.

“Siento que la naturaleza, la anatomía, los años te van poniendo a veces un corset para algunas cosas, y la maternidad era una situación en la que yo decía ‘si lo estiro demasiado tal vez no pueda naturalmente’”, agregó. Y se sinceró: “Me lancé sola a un tratamiento para congelar óvulos, que como soy una corajuda lo viví como un proceso más de la vida. Fue una decisión feliz y entré al quirófano feliz, pero fue duro”.

“Había que tomar el riesgo porque nunca en mi vida me había dado una inyección a mí misma, porque una aguja me hace bajar la presión y me desmayo. Entonces, no solo tenía que animarme a ese miedo sino a todo lo que significa lidiar con el dolor, la molestia”, señaló hablando del proceso.

Respecto a por qué decidió congelar óvulos, Pagano reveló: “Me va a servir a mí para aliviar una situación que todavía no la tengo definida porque, como yo vengo de unos padres que han dejado todo en la vida para darme una familia, yo quiero replicar eso si pudiera elegirlo”, cerró.