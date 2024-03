El rol de la mujer y el retraso en la aparición de la presbicia

Ya se sabe que la actividad laboral y el mayor desarrollo educativo, disminuyen el índice de masa corporal IMC (indicador de sobrepeso). Dicho de otra manera, hay mayor prevalencia de obesidad en mujeres de regiones con menos participación laboral y desarrollo educativo, sabiendo los problemas de salud que eso acarrea2

Pero en términos de la salud visual, la mujer también empieza a atrasar el inicio de la presbicia.

¿Pero, que es la presbicia?

La presbicia es la pérdida gradual con los años, de la capacidad de los ojos para enfocar objetos cercanos. Ésta se produce en todas las personas usen o no anteojos desde niños o jóvenes de manera permanente u ocasional. Si ya usan anteojos, notarán que los mismos con los que veian de lejos ya no les sirven para cerca (deberán agregar graduación si son hipermétropes o sacar graduación si son miopes para poder en algún momento de la vida ver bien de cerca)

Podemos darnos cuenta de que tenemos presbicia cuando empezamos a sostener libros y periódicos con el brazo extendido para poder leerlos.

¿A qué edad aparece?

Como dijimos, la presbicia, es un proceso relativo al envejecimiento, al igual que las canas, por eso su aparición no se produce a la misma edad en todas las personas. Generalmente se suele volver notoria entre los 40 y los 50 años y continúa empeorando hasta alrededor de los 65, pero es difícil decir a que edad exactamente una persona comienza con su presbicia porque, aunque la visión de cerca no sea óptima, el esfuerzo de enfocar objetos cercanos con “relativos” buenos resultados hace que inicialmente no sea detectada y las cefaleas producto de estos esfuerzos sean atribuidas erróneamente a otras causas.

La educación y las tareas más extensas en distancias cercanas hacen que la presbicia se retrase. En realidad, lo que ocurre, es que el trabajo en visión próxima genera muchas veces miopización o aparición de miopía. Esto quiere decir que la tarea en visión cercana se hace más amigable o fácil y aunque la presbicia está presente, la necesidad de usar anteojos se retrasa. Incluso se observa a edades más tempranas una mejor calidad de vida en estos pacientes si comienzan a usar corrección multifocal o progresiva.

No necesitar anteojos para cerca no es igual a no tener presbicia

Cuando empieza la presbicia es bueno diferenciar dos cosas, su existencia, y la necesidad de usar anteojos. En las áreas rurales o con menos nivel educativo, al no existir la demanda cercana, la presbicia empieza antes y esto se acentúa más en las mujeres. Pero en las sociedades más desarrolladas, aunque la presbicia es más tardía, las demandas laborales y profesionales de cerca hacen que la demanda de anteojos sea prematura y aquí, la prevalencia entre hombre y mujeres se iguala.

En áreas rurales y lugares de menor desarrollo socioeconómico la presbicia es más temprana, sobre todo en las mujeres, pero como se dijo, quizás lo que se demora es la necesidad de anteojos para tareas de cerca menos exigentes.

Podemos concluir finalmente que el momento de aparición de la presbicia está fuertemente ligado a las demandas tempranas y continuas en visión cercana de la vida moderna. En las sociedades con mayor nivel educativo y más desarrollado socio-económico, la presbicia se retrasa, aunque la necesidad de más y mejores anteojos aumente, en ellas, la presbicia no discrimina por sexo y género.

*El autor es oftalmólogo MN 114860 y consultor de Novar, empresa de lentes oftálmicas