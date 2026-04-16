¿Sabés cuál es el cereal más sano del mundo? Nadie quiere comerlo, pero es excelente para el corazón y los huesos

Este grano integral sin gluten aporta magnesio y fósforo esenciales para los dientes, ayudando además a reducir el riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares.

Es el cereal más sano, excelente para el corazón y huesos, a menudo olvidado en dietas modernas.

Cuando se busca el cereal más nutritivo, solemos pensar en la avena o la quinoa. Sin embargo, el mijo proso es el gran olvidado de las dietas modernas pese a ser una joya nutricional. Este grano integral, el más sano del mundo, ofrece beneficios directos para la salud cardiovascular y la densidad ósea. Aunque carece de grandes campañas de marketing, su perfil nutricional lo sitúa en la cima de las recomendaciones médicas.

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Un escudo natural para el corazón y las arterias Instituciones como la Asociación Americana del Corazón destacan la importancia de incluir granos integrales en la alimentación diaria. El proso cumple esta función al ser una fuente rica en magnesio, un mineral que ayuda a regular la presión arterial. Además, su alto contenido de fibra permite un control más efectivo del apetito, reduciendo el riesgo de accidentes cerebrovasculares.

A diferencia de otros cereales que pueden resultar pesados, este alimento es naturalmente libre de gluten, lo que facilita la digestión. Su versatilidad en la cocina permite que se adapte tanto a preparaciones dulces como saladas, pudiendo reemplazar al arroz o la pasta tradicional en cualquier comida.

image Nutrientes clave para fortalecer los huesos y dientes Comúnmente se asocia la salud ósea solo con el calcio, pero el proso introduce otros componentes fundamentales. El magnesio presente en este grano es vital para la estructura de los huesos, mientras que el fósforo es un componente esencial para mantener la integridad de la dentadura. Incluirlo en el menú garantiza un aporte mineral que suele faltar en la alimentación convencional.