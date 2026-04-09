El fin del mito del "escudo": por qué no necesitás fortalecer tus defensas, sino equilibrarlas y con qué

En el consultorio, la pregunta se repite como un mantra: “¿Qué puedo tomar para no enfermarme?”. La búsqueda de una fórmula mágica que actúe como un escudo ante los virus suele conducir a las góndolas de suplementos o a la promesa de algún "superalimento" de moda.

Sin embargo, la nutrición aplicada a la inmunología tiene una mirada mucho más terrenal y, a la vez, compleja. Pero sobre todo hay que tener en cuenta que no hay magia.

Lo primero es derribar un mito semántico. Según expertos de Mayo Clinic, la idea de "fortalecer" el sistema inmunitario mediante la dieta es técnicamente errónea . Fortalecer implicaría estimularlo por encima de lo normal, lo cual no siempre es deseable. El objetivo real de una buena mesa no es el "superpoder", sino el equilibrio: mantenerlo sano y evitar la inmunodeficiencia que provocan la malnutrición o la falta de micronutrientes.

Ningún alimento por sí solo es una vacuna, pero existen ciertos componentes que actúan como "combustible" esencial para las células defensivas . Aquí es donde la densidad nutricional de lo que ponemos en el plato marca la diferencia entre un organismo preparado y uno vulnerable. Pero además, debe tratarse de una constante y no de un hábito que se sotienene solo un tiempo antes o durante el invierno.

Según los consensos médicos actuales, hay aportes que deben ser innegociables si se quiere cuidar el sistema inmune:

Vitamina A: Actúa como el primer muro de contención, manteniendo sanos los tejidos del sistema respiratorio e intestinal. Está en los pimientos, zanahorias y zapallos que en las ferias locales.

Vitamina C: Famosa por estimular la formación de anticuerpos, está presente en los cítricos, pero también en las frutillas y los tomates.

Zinc y Hierro: Fundamentales para la cicatrización y el funcionamiento de las enzimas inmunitarias. Se obtienen de carnes, legumbres y frutos secos.

Vitamina D: Un regulador clave que ayuda a eliminar patógenos directamente. Más allá de la necesaria exposición solar, el pescado azul (atún, caballa) y los lácteos fortificados son sus grandes aliados.

El plato como farmacia natural

Desde la Universidad de Brown refuerzan una idea que va más allá de la vitamina aislada: el patrón alimentario. No se trata solo de ingerir nutrientes, sino de cómo ciertos alimentos interactúan para reducir la inflamación y mejorar la respuesta biológica.

El aceite de oliva, por ejemplo, es mucho más que un aderezo; es una grasa saludable que ayuda a reducir la inflamación sistémica. Del mismo modo, el yogur natural (especialmente aquellos con cultivos activos y sin azúcar) cuida la microbiota intestinal, ese "segundo cerebro" donde reside gran parte de nuestra capacidad defensiva.

Incluso las especias ancestrales como el ajo, el jengibre y la cúrcuma han salido del terreno del mito para ser reconocidas por su capacidad de acompañar al cuerpo en la lucha contra las infecciones.

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