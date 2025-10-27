27 de octubre de 2025 - 08:23

El superalimento argentino que mejora la digestión y fortalece el sistema inmune

Un alimento natural, recomendado por expertos en salud, se vuelve tendencia entre quienes buscan trucos simples para fortalecer el cuerpo desde adentro.

Por Ignacio Alvarado

Investigaciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA confirman que los superalimentos autóctonos contienen niveles notables de antioxidantes, fibras y minerales esenciales. Estos componentes ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la digestión y reducir la inflamación intestinal. Además, su consumo frecuente se asocia con una mejor absorción de nutrientes y una menor incidencia de enfermedades gastrointestinales, según la revista Nutrients.

Un alimento argentino, símbolo de salud y clave en trucos naturales efectivos.

El poder del kéfir: un fermento con historia

El kéfir, este alimento argentino de raíz europea pero adoptado por nuestra cultura, se elabora a partir de la fermentación de leche o agua con nódulos ricos en microorganismos probióticos. Su composición favorece el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino, esenciales para la salud digestiva. A diferencia de otros productos fermentados, el kéfir contiene hasta 30 cepas distintas de probióticos, lo que lo convierte en un potente refuerzo natural del sistema inmune.

Los expertos en salud recomiendan incorporarlo en pequeñas cantidades diarias, especialmente en el desayuno. Un truco sencillo consiste en consumirlo con frutas o cereales integrales para potenciar sus efectos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los probióticos del kéfir pueden reducir la duración de resfriados y mejorar la respuesta inmune en adultos mayores.

Un alimento argentino, símbolo de salud y clave en trucos naturales efectivos.

El futuro de los alimentos funcionales en Argentina

El avance de la ciencia y la revalorización de los productos regionales posicionan al kéfir como uno de los alimentos con mayor potencial para el bienestar integral. Su versatilidad, accesibilidad y respaldo científico lo convierten en una opción ideal para quienes buscan trucos naturales que realmente funcionen. En tiempos donde la prevención es clave, este superalimento argentino se perfila como un aliado indispensable de la salud moderna.

