Cada vez más personas utilizan el truco de pegar papel de aluminio en las manijas de las puertas: aquí está el porqué

Aunque parezca una rareza, cada vez más personas en Argentina están colocando papel de aluminio en las manijas de las puertas. Lo que comenzó como uno de esos trucos domésticos virales, terminó demostrando que este material tiene más usos de los que se imaginaba.
Lejos de ser un simple recurso de cocina, el aluminio puede servir para mantener la limpieza, prevenir insectos e incluso aumentar la seguridad del hogar.
El papel aluminio, un aliado oculto en el hogar
En la mayoría de las casas argentinas, el papel de aluminio vive en un cajón de la cocina y se usa para envolver alimentos o cocinar al horno.
Pero sus propiedades —resistencia, capacidad de reflejar calor y aislamiento— lo convierten en un material muy útil para otras tareas domésticas.
Trucos con papel aluminio en casa
Por ejemplo, puede ayudar a eliminar grasa de superficies si se arruga un trozo y se utiliza como esponja metálica, o incluso reducir el ingreso de insectos cuando se coloca en rendijas o zonas de entrada.
Por qué muchos envuelven las manijas con papel de aluminio
El truco se volvió tendencia por una razón concreta: ayuda a proteger las manijas de grasa, polvo y bacterias, especialmente en hogares con niños o durante limpiezas profundas.
El aluminio evita el contacto directo con la superficie, facilitando luego la desinfección y prolongando el brillo del metal.
Además, algunos usuarios lo aplican como medida preventiva de seguridad: cuando el papel se arruga o cruje, puede alertar de un movimiento o intento de abrir la puerta, sirviendo como una alarma casera improvisada.
Aunque no sustituye un sistema de seguridad real, sí actúa como un detector rudimentario de manipulación.
Cómo aplicar correctamente el truco
Materiales necesarios:
Paso a paso:
Limpieza previa: antes de colocar el aluminio, limpiá bien la manija con un paño húmedo para eliminar residuos.
Corte del material: cortá un rectángulo de aluminio lo suficientemente grande para cubrir toda la superficie de la manija.
Envolvé la manija: ajustá el papel sin apretarlo demasiado, asegurándote de cubrir los bordes.
Fijá con cinta adhesiva: colocá pequeños trozos de cinta para mantener el aluminio firme.
Reemplazalo periódicamente: cambiá el papel cada una o dos semanas para mantener su efecto y evitar acumulación de suciedad.