28 de octubre de 2025 - 09:59

Cada vez más personas utilizan el truco de pegar papel de aluminio en las manijas de las puertas: aquí está el porqué

Es una solución económica, rápida y reutilizable, ideal para quienes disfrutan aplicando trucos caseros que mejoran la limpieza y seguridad del hogar.

Trucos con papel aluminio en casa

Trucos con papel aluminio en casa

Foto:

Por Andrés Aguilera

Aunque parezca una rareza, cada vez más personas en Argentina están colocando papel de aluminio en las manijas de las puertas. Lo que comenzó como uno de esos trucos domésticos virales, terminó demostrando que este material tiene más usos de los que se imaginaba.

Leé además

las cortinas ya no se usan en los hogares a la moda: la tendencia que cada vez gana mas fuerza es mucho mas elegante y minimalista

Las cortinas ya no se usan en los hogares a la moda: la tendencia que cada vez gana más fuerza es mucho más elegante y minimalista

Por Andrés Aguilera
fondo de inodoro siempre blanco, sin fregar: poner una tacita de este producto y agua caliente

Fondo de inodoro siempre blanco, sin fregar: "Poner una tacita de este producto y agua caliente"

Por Andrés Aguilera

Lejos de ser un simple recurso de cocina, el aluminio puede servir para mantener la limpieza, prevenir insectos e incluso aumentar la seguridad del hogar.

El papel aluminio, un aliado oculto en el hogar

En la mayoría de las casas argentinas, el papel de aluminio vive en un cajón de la cocina y se usa para envolver alimentos o cocinar al horno.

Pero sus propiedades —resistencia, capacidad de reflejar calor y aislamiento— lo convierten en un material muy útil para otras tareas domésticas.

Cada vez más personas utilizan el truco de pegar papel de aluminio en las manijas de las puertas aquí está el porqué (1)
Trucos con papel aluminio en casa

Trucos con papel aluminio en casa

Por ejemplo, puede ayudar a eliminar grasa de superficies si se arruga un trozo y se utiliza como esponja metálica, o incluso reducir el ingreso de insectos cuando se coloca en rendijas o zonas de entrada.

Por qué muchos envuelven las manijas con papel de aluminio

El truco se volvió tendencia por una razón concreta: ayuda a proteger las manijas de grasa, polvo y bacterias, especialmente en hogares con niños o durante limpiezas profundas.

El aluminio evita el contacto directo con la superficie, facilitando luego la desinfección y prolongando el brillo del metal.

Además, algunos usuarios lo aplican como medida preventiva de seguridad: cuando el papel se arruga o cruje, puede alertar de un movimiento o intento de abrir la puerta, sirviendo como una alarma casera improvisada.

Aunque no sustituye un sistema de seguridad real, sí actúa como un detector rudimentario de manipulación.

Cada vez más personas utilizan el truco de pegar papel de aluminio en las manijas de las puertas aquí está el porqué (2)
Trucos con papel aluminio en casa

Trucos con papel aluminio en casa

Cómo aplicar correctamente el truco

Materiales necesarios:

  • Papel de aluminio (preferentemente grueso o de buena calidad).

  • Cinta adhesiva transparente.

  • Paño húmedo y seco.

Paso a paso:

  • Limpieza previa: antes de colocar el aluminio, limpiá bien la manija con un paño húmedo para eliminar residuos.

  • Corte del material: cortá un rectángulo de aluminio lo suficientemente grande para cubrir toda la superficie de la manija.

  • Envolvé la manija: ajustá el papel sin apretarlo demasiado, asegurándote de cubrir los bordes.

  • Fijá con cinta adhesiva: colocá pequeños trozos de cinta para mantener el aluminio firme.

  • Reemplazalo periódicamente: cambiá el papel cada una o dos semanas para mantener su efecto y evitar acumulación de suciedad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Este truco de limpieza con alcohol y esencias naturales elimina el olor a humedad del hogar en segundos, dejando suaves aromas.

Ni lavandina ni vinagre ni bicarbonato: la mezcla que saca el olor a humedad en segundos

Por Ignacio Alvarado
El bicarbonato y el vinagre se volvieron los trucos de limpieza más usados para dejar los azulejos del hogar brillando.

Ni lavandina ni jabón: el método que deja los azulejos brillando sin esfuerzo

Por Ignacio Alvarado
Es una alternativa natural que reemplaza con éxito los ambientadores artificiales y ayuda a mantener la casa limpia, equilibrada y saludable.

Hervir vinagre con clavo de olor: qué beneficios aporta en casa y para qué sirve

Por Redacción
no es para cocinar: por que mezclar hojas de laurel con aceite y para que sirve

No es para cocinar: por qué mezclar hojas de laurel con aceite y para qué sirve

Por Daniela Leiva