Las semillas de zapallo no las tires, tenés un tesoro en casa: el superalimento que mejora el corazón y está en tu basura

Muchas personas descartan las semillas de zapallo sin saber que están dejando pasar un verdadero superalimento. Este ingrediente, que suele terminar en la basura , es una fuente natural de nutrientes clave para la salud, especialmente del corazón . Incorporarlas a la alimentación diaria puede aportar beneficios importantes sin necesidad de recurrir a productos costosos.

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Las semillas de zapallo contienen grasas saludables, principalmente ácidos grasos insaturados, que ayudan a mantener niveles adecuados de colesterol. Además, son ricas en magnesio, un mineral fundamental para la función cardiovascular. Diversos estudios señalan que una dieta con buen aporte de este nutriente puede contribuir a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas.

Uno de los principales beneficios de las semillas de zapallo es su contenido de antioxidantes, que ayudan a combatir el estrés oxidativo en el organismo. Este proceso está vinculado al envejecimiento celular y a diversas enfermedades crónicas.

También aportan zinc y fibra, dos componentes que favorecen el funcionamiento del sistema inmunológico y digestivo. La combinación de estos nutrientes convierte a las semillas en un aliado dentro de la alimentación saludable.

Además, su consumo regular puede colaborar en la regulación de la presión arterial, un factor clave para cuidar el corazón.

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Cómo incorporarlas en la dieta diaria

Una de las formas más simples de consumir semillas de zapallo es tostarlas. Para ello, se recomienda lavarlas, secarlas y llevarlas al horno con una pizca de sal durante unos minutos. Este proceso mejora su sabor y las vuelve más crocantes.

También se pueden agregar a ensaladas, yogures o mezclas de frutos secos. Su versatilidad permite incorporarlas fácilmente en distintas comidas sin modificar demasiado las preparaciones habituales.

Un alimento accesible y lleno de beneficios

El principal atractivo de las semillas de zapallo es que están al alcance de todos. No es necesario comprarlas, ya que provienen de un alimento que muchas personas consumen regularmente.

Aprovecharlas es una forma simple de mejorar la salud y sumar nutrientes esenciales a la dieta diaria. Con pequeños cambios en la alimentación, es posible obtener grandes beneficios sin gastar dinero.