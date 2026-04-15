Ruta 7: volcó un camión en la temida curva de Guido y cayó por un barranco de unos 100 metros

Un camión volcó este miércoles en la Ruta Nacional 7, a la altura de la conocida Curva de Guido y desbarrancó por la temida ladera. El vehículo de carga cayo una 100 metros.
En el lugar trabaja personal de la Policía de Mendoza, que interviene para asistir en la emergencia y ordenar el tránsito en la zona.
Un camión volcó este miércoles en la Ruta Nacional 7, a la altura de la conocida Curva de Guido y desbarrancó por la temida ladera. El vehículo de carga cayo una 100 metros.
En el lugar trabaja personal de la Policía de Mendoza, que interviene para asistir en la emergencia y ordenar el tránsito en la zona.
Por el momento no se han informado detalles sobre las causas del accidente ni sobre posibles personas heridas. Se recomienda circular con precaución debido a las tareas que se desarrollan en el lugar.
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